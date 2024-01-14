Пампушки з часником і зеленню до борщу: смачне доповнення до перших страв

Гарячі та повітряні пампушки з часником ідеально пасуватимуть до борщу чи будь-якої іншої першої страви.

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Пампушки з часником — це класична українська страва, що ідеально підходить як доповнення до перших страв. Ці ароматні м'які булочки з яскраво вираженим смаком часнику будуть прикрасою вашого столу. Вони не тільки смачні, а й прості в приготуванні, повідомляє Vikna.tv.

Інгредієнти:

пшеничне борошно — 500 г;

тепла вода — 250 мл;

сухі дріжджі — 7 г;

цукор — 1 чайна ложка;

сіль — 1 чайна ложка;

рослинна олія — 2 столові ложки;

часник — 5 зубчиків;

зелень (кріп, петрушка) — за смаком;

оливкова олія — для часникової заправки.

Приготування:

У теплій воді розчиніть дріжджі та цукор, залиште на 10 хвилин до утворення піни. У великій мисці змішайте борошно з сіллю. Додайте підготовлені дріжджі та рослинну олію. Замісіть тісто, поки воно не стане еластичним і не прилипатиме до рук. Накрийте миску рушником і залиште тісто в теплому місці на 1 годину для підйому. Коли тісто збільшиться в об'ємі вдвічі, розділіть його на маленькі кульки. Покладіть кульки на деко, застелене пергаментом. Дайте їм піднятися ще 15-20 хвилин. Запікайте пампушки в попередньо розігрітій до 180 °C духовці протягом 20-25 хвилин до золотистого кольору. Для часникової заправки подрібніть часник і зелень, змішайте з оливковою олією. Готові пампушки змастіть часниковою заправкою відразу після випічки.

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