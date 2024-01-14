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Курячі відбивні з сиром і помідорами: неймовірно смачно і просто

відбивні, курка, сир, помідори, страва, їжа, вечеря
Фото: lifehacker.ru | Курячі відбивні з сиром і помідорами

Курячі відбивні ідеально подаються з легкими овочевими салатами або гарніром на ваш вибір. Ця страва не тільки смачна, а й має дуже апетитний вигляд.

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Курячі відбивні з сиром і помідорами — це чудова страва, що поєднує в собі ніжність курячого м'яса, ароматні спеції, соковитість томатів і розплавлений сир. Ця страва ідеально підійде як для повсякденної вечері, так і для особливого випадку, надаючи вашому столу особливої вишуканості та смаку, повідомляє 1000.menu.

Інгредієнти:

  • курячі грудки — 4 штуки;
  • твердий сир — 100 г;
  • помідори — 2 штуки;
  • часник — 2 зубчики;
  • італійські трави (базилік, орегано, чебрець) — за смаком;
  • сіль і чорний мелений перець — за смаком;
  • оливкова олія — для смаження;
  • зелень для прикраси.

Приготування:

  1. Курячі грудки промийте, обсушіть і відбийте до тонкості приблизно 1 см. Посоліть і поперчіть з обох боків.
  2. На сковороді розігрійте оливкову олію. Обсмажте відбивні з кожного боку до золотистої скоринки, приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку.
  3. Помідори наріжте кружечками. Сир натріть на крупній тертці.
  4. На кожну відбивну викладіть кружечки помідорів, посипте подрібненим часником та італійськими травами.
  5. Посипте зверху тертим сиром.
  6. Поставте сковороду в заздалегідь розігріту до 180°C духовку і запікайте до повного розплавлення сиру, близько 5-7 хвилин.
  7. Перед подачею прикрасьте страву свіжою зеленню.

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