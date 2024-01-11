Тісто для піци з манкою: як приготувати цікаву основу для улюбленої страви

Таке тісто виходить нічим не гірше за традиційне, але м'якше. Начинку для піци можна взяти будь-яку.

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Рецептів приготування тіста для піци існує не менше, ніж варіантів самої піци. Багато господинь уже давно відійшли від оригінального способу й експериментують з інгредієнтами, пишністю, смаком тіста, створюючи, власне кажучи, нові варіанти основи для найпопулярнішої страви. У блозі "Консервація/Кулінарія" поділилися рецептом тіста для піци з додаванням манної крупи.

Тісто для піци

Інгредієнти:

вода — 250 мл;

борошно — 400 г;

сухі дріжджі — 7 г;

цукор — 7 г;

сіль — 6 г;

оливкова олія — 30 г;

манна крупа.

Спосіб приготування:

У просіяне борошно додаємо сухі дріжджі, цукор, сіль, вливаємо теплу воду і замішуємо м'яке еластичне тісто. У процесі замісу додаємо оливкову олію і залишаємо трохи олії на кінець замісу, щоб змастити миску і тісто. Накриваємо миску харчовою плівкою і рушником і відправляємо в тепле місце на 30 хвилин. Можна розігріти духовку до 30-40 градусів і потримати тісто там.

Готове тісто ділимо на дві рівні частини, присипаємо манкою і розкачуємо в коло.

Викладаємо улюблений соус і начинку.

Випікаємо в духовці, попередньо розігрітій до 200 градусів, 15-20 хвилин.

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