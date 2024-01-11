Тісто для піци з манкою: як приготувати цікаву основу для улюбленої страви
Таке тісто виходить нічим не гірше за традиційне, але м'якше. Начинку для піци можна взяти будь-яку.
Рецептів приготування тіста для піци існує не менше, ніж варіантів самої піци. Багато господинь уже давно відійшли від оригінального способу й експериментують з інгредієнтами, пишністю, смаком тіста, створюючи, власне кажучи, нові варіанти основи для найпопулярнішої страви. У блозі "Консервація/Кулінарія" поділилися рецептом тіста для піци з додаванням манної крупи.
Тісто для піци
Інгредієнти:
- вода — 250 мл;
- борошно — 400 г;
- сухі дріжджі — 7 г;
- цукор — 7 г;
- сіль — 6 г;
- оливкова олія — 30 г;
- манна крупа.
Спосіб приготування:
У просіяне борошно додаємо сухі дріжджі, цукор, сіль, вливаємо теплу воду і замішуємо м'яке еластичне тісто. У процесі замісу додаємо оливкову олію і залишаємо трохи олії на кінець замісу, щоб змастити миску і тісто. Накриваємо миску харчовою плівкою і рушником і відправляємо в тепле місце на 30 хвилин. Можна розігріти духовку до 30-40 градусів і потримати тісто там.
Готове тісто ділимо на дві рівні частини, присипаємо манкою і розкачуємо в коло.
Викладаємо улюблений соус і начинку.
Випікаємо в духовці, попередньо розігрітій до 200 градусів, 15-20 хвилин.
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