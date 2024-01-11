Кримська кухня: як приготувати караїмські пиріжки

Ресторатор Євген Клопотенко пропонує приготувати страву, яка познайомить з культурою цілого народу. Караїми — корінний народ Криму.

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Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує рецепт страви, яка занурить вас у культуру корінного народу Криму, історія якого сягає до 8-го століття нашої ери.

ІНГРЕДІЄНТИ

Для пиріжків:

650 г борошна;

180 г вершкового масла;

1 ч. л. солі;

2 яйця;

1 яйце для змащування пиріжків;

200 мл води;

1 ст. л. оцту столового;

1 ст. л. цукру.

Для начинки:

600 г картоплі;

1 цибулина;

2 ст. л. олії для смаження.

У велику миску висипаємо 650 г борошна, натираємо на крупну терку 180 г вершкового масла та мішаємо.

Додаємо до борошна 2 яйця, 200 мл води, 1 ч. л. солі, 1 ст. л. цукру та 1 ст. л. оцту. Замішуємо м'яке тісто. Загортаємо тісто у харчову плівку та ставимо в холодильник на 1 годину.

Для начинки: чистимо 600 г картоплі, ріжемо великими кубиками та відварюємо в підсоленій воді до готовності (це займе приблизно 25-30 хв). Зливаємо з готової картоплі воду та товчемо її товкачкою.

1 цибулину чистимо, нарізаємо кубиками та обсмажуємо на сковорідці з 2-ма ст. л. олії до золотавого кольору. Готову цибулю додаємо до картоплі.

Через 1 годину дістаємо тісто з холодильника та розкачуємо його в пласт, приблизно 1 см завтовшки. Складаємо тісто удвоє і знову розкачуємо в пласт. Потім ще раз складаємо тісто вдвоє та знову розкачуємо в пласт, завтовшки 0,7-1 см.

За допомогою маленької тарілки чи блюдця вирізаємо кружальця тіста, викладаємо на кожне кружальце по 1,5 ст. л. начинки, та ретельно зліплюємо краї. Пучками пальців формуємо косичку.

Викладаємо пиріжки на деко, застелене пергаментним папером, та змащуємо кожен пиріжок збитим яйцем. Запікаємо 45 хв при температурі 180 градусів.

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