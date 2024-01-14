Як часто потрібно міняти постільну білизну: корисні рекомендації

Своєчасна зміна постільної білизни — ключ до підтримання гігієни спального місця і забезпечення комфортного сну. Регулярно змінюючи білизну, ви не тільки створите приємну атмосферу в спальні, а й захистите себе від бактерій і алергенів.

Related video

Зміна постільної білизни — важлива частина підтримання особистої гігієни та створення затишної атмосфери в спальні. Чиста білизна не тільки сприяє міцному сну, а й допомагає запобігти різним шкірним проблемам та алергіям, повідомляє Аnanasco.

Але як часто слід міняти постільну білизну, щоб забезпечити максимальний комфорт і гігієну?

1. Загальні рекомендації.

Більшість експертів сходяться на думці, що ідеальний інтервал для зміни постільної білизни — один раз на тиждень. Це особливо важливо для людей, які пітніють уві сні або мають алергію. Регулярна зміна білизни допомагає зменшити кількість бактерій та алергенів, таких як пилові кліщі.

2. Вплив способу життя.

Якщо ви приймаєте душ перед сном, не їсте в ліжку і не дозволяєте домашнім тваринам спати поруч, то білизну можна міняти рідше — кожні два тижні. Однак якщо у вас є домашні тварини, ви часто пітнієте або їсте в ліжку, білизну слід міняти частіше.

3. Постільна білизна для алергіків.

Людям з алергічними реакціями рекомендується міняти білизну ще частіше, можливо, двічі на тиждень. Це допоможе знизити кількість алергенів, таких як пилок і шерсть домашніх тварин.

4. Під час хвороби.

Під час застуди, інфекційних та інших захворювань, які супроводжуються підвищеною температурою, також бажано міняти постіль раз на 2-3 дні. А після одужання обов'язково застелити чисте, щоб залишки вірусу не спровокували рецидив.

5. Догляд за білизною.

Крім частоти зміни, важливий і правильний догляд за постільною білизною. Періть її за високої температури (згідно з рекомендаціями на ярлику), щоб знищити більшість мікроорганізмів.

6. Часові рамки.

Якщо з якихось причин ви не можете змінити білизну щотижня, не залишайте її на ліжку понад два тижні. Тривале використання того самого комплекту може призвести до накопичення мікроорганізмів і погіршення загального стану здоров'я.

Як прати, сушити і прасувати постільну білизну

Фахівці рекомендують прати постіль за високих температур. Що вища, то більша ймовірність, що ви знищите всі бактерії та алергени. Однак не забувайте вивчати інструкцію на етикетках. Сортуйте приладдя за типом тканин і забарвленням. Обов'язково використовуйте кондиціонер, він додасть матеріалу додаткової м'якості та аромату. Сушити білизну найкраще на свіжому повітрі. І сонце, і мороз прекрасно справляються зі знищенням шкідливих мікроорганізмів. Прасування праскою, яке ігнорують багато сучасних господинь, також здатне додатково дезінфікувати ваше приладдя. Тому не виключайте цю процедуру з процесу догляду за білизною, принаймні дитячою.

Читайте також:

9 речей, які потрібно чистити щотижня, щомісяця та щороку

12 головних помилок під час прибирання будинку

Як швидко й ефективно прибрати квартиру: рекомендації та техніки