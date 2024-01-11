Не тільки зуби: 10 речей, які ви можете відчистити зубною пастою

Зубну пасту можна використовувати не тільки для чищення зубів. Також з її допомогою можна зробити свій будинок набагато чистішим.

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Зубна паста — це основний продукт домашнього вжитку, який має безліч дивовижних застосувань. Скромний тюбик зубної пасти можна використовувати для чищення, полірування і навіть з її допомогою видаляти потертості на взутті. Про це пише BHG.

М'які абразивні інгредієнти зубної пасти, які створені для м'якого видалення нальоту з зубів, можна також використати для того, щоб ґрунтовно прибратися у своєму домі.

Коли справа доходить до порад або лайфхаків із чищення, пов'язаних із використанням зубної пасти, майте на увазі, що йдеться про білу зубну пасту.

Не використовуйте гелеву зубну пасту, зубну пасту з вугіллям, кольорову зубну пасту для дітей або відбілювальну зубну пасту.

10 речей, які можна очистити зубною пастою

Мідні вироби

Використовуйте зубну пасту і м'яку тканину, щоб відполірувати мідь і видалити наліт. Нанесіть зубну пасту на метал м'якими круговими рухами. Коли відчистите плями, сполосніть виріб гарячою водою і насухо відполіруйте чистою тканиною. У разі сильного потьмяніння нанесіть зубну пасту і залиште її на кілька хвилин, перш ніж відполірувати і промити.

Плями від олівця та маркера

Коли маленькі художники використовують стіни, підлогу, дерев'яні меблі або інші тверді поверхні як полотно для своїх творінь, намальованих олівцями або маркерами, видаліть їх за допомогою зубної пасти. Пальцем нанесіть невелику кількість зубної пасти на цю ділянку, потім круговими рухами втирайте її вологою тканиною з мікрофібри і приберіть пляму від олівця або маркера.

Інструменти для укладання волосся

Гарячі інструменти, що використовуються для укладання волосся, такі як випрямлячі, щипці для завивки і гарячі гребінці, з часом можуть забруднитися. Використовуйте зубну пасту, щоб видалити залишки засобів для укладки, олії, які природним чином містяться у волоссі, та омертвілу шкіру. Нанесіть трохи зубної пасти на суху тканину й енергійно потріть поверхню, щоб видалити бруд. Потім витріть залишки зубної пасти і продукту вологою тканиною і дайте інструменту для укладання висохнути перед використанням.

Праска

Як і у випадку з інструментами для гарячого укладання, на підошві праски з часом можуть утворитися відкладення, які впливають на її продуктивність. Використовуйте зубну пасту, щоб видалити забруднення. Тільки почекайте, поки праска не охолоне. Нанесіть невелику кількість зубної пасти на суху тканину, відполіруйте залишки, а потім протріть праску чистою вологою тканиною.

Хромові деталі

Використовуйте зубну пасту для очищення хромованих деталей, які потребують швидкого полірування. Нанесіть невелику кількість зубної пасти і поліруйте, поки хромовані деталі не заблищать.

Протитуманні фари

Якщо фари вашого автомобіля світять трохи менш яскраво, ніж раніше, відполіруйте їх зубною пастою до стану майже нових. Видавіть невелику кількість зубної пасти на вологу тканину з мікрофібри або губку і енергійно потріть фари круговими рухами, щоб видалити бруд, смолу, сліди комах і відполірувати невеликі подряпини. Потім протріть фари чистою вологою ганчіркою.

Підошви кросівок

Якщо гумова підошва кросівок забруднилася, очистіть її зубною пастою. Нанесіть на підошву трохи зубної пасти за допомогою старої зубної щітки і гарненько почистіть її. Використовуйте вологу тканину, щоб витерти бруд і зубну пасту.

Потертості зі шкіряного, лакованого або вінілового взуття

Той самий прийом для видалення потертостей можна використовувати зі шкіряним, лакованим і вініловим взуттям. Нанесіть трохи зубної пасти на м'яку тканину і втирайте її в потертість легкими круговими рухами. Потім відполіруйте взуття і висушіть його м'якою тканиною.

Чищення клавіш фортепіано.

Клавіші сучасних фортепіано виготовлені із пластику, а старовинні — зі слонової кістки. Обидва типи клавіш фортепіано можна безпечно очистити за допомогою зубної пасти. Спочатку протріть клавіші старою зубною щіткою, а потім вологою м'якою тканиною.

Усуньте запахи їжі

Стійкі запахи їжі на руках, обробних дошках і контейнерах для зберігання продуктів можна швидко усунути за допомогою зубної пасти. Просто замініть мило для рук або посуду зубною пастою, а потім вимийте й обполосніть, як зазвичай.

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