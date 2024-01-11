Ваш вірний і прив'язливий друг: 5 порід собак, які завжди будуть поруч (фото)

На думку кінологів і ветеринарів, ці породи собак ніколи не залишать своїх господарів.

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Деякі собаки не просто близько до серця сприймають вираз "Найкращий друг людини". Вони завжди поруч із вами: якщо ви задрімаєте, вони теж заснуть; якщо ви вирушаєте на кухню, будьте певні, що весь час станете натикатися на них; якщо зайдете до магазину, вони невблаганно чекатимуть біля входу; якщо навіть зайдете в туалетну кімнату, вони терпляче вляжуться під дверима. Що ж, якщо ви дійсно хочете такого настійного друга, експерти-кінологи американського сайту Best Life допоможуть визначитися з вибором.

Угорська вижла

Особистого простору не існує, якщо поруч з вами живе вижла. Вона завжди жадає ласки і вашого спілкування. Це особливо актуально, коли ви йдете з нею на прогулянку.

За даними Американського клубу собаківництва (АКС), цей собака походить від стародавніх мисливських псів, яких використовували мадяри в полюванні — свого роду угорський пойнтер. Предки цих вихованців жили на території Угорщини понад 1000 років тому. Безумовно сучасна вижла дещо відрізняється від своїх предків, але схожих рис значно більше, ніж відмінностей.

Цих собак дуже цінували аристократи, і в кожного дворянина була зграя, яку постійно залучали до полювання. Крім того, ці тварини могли розвивати величезну швидкість, завдяки чому під час Першої світової війни їх використовували для доставки донесень.

Однак, коли війна закінчилася, порода була на межі зникнення, оскільки наслідки для багатьох європейських країн, де розвивалися ці собаки, були жахливими. Лише великими намагання кінологів порода собак угорська вижла збереглася аж до сьогодні. Хоча цим собакам довелося пережити ще один суттєвий удар по їхній популяції — у Другу світову війну.

Приблизно на початку 50-х років минулого століття угорська вижла почала свою подорож до США, а потім і до Великобританії. Перший клуб породи в Америці було засновано 1954 року. До речі, вижла — перший і на сьогодні єдиний у світі собака, який був п'ятиразовим чемпіоном: у конформації, у полі, у слухняності та спритності.

Мопс

"Їхні великі вирячені очі від природи такі навмисно, бо вони можуть пильно стежити за вами", — жартують власники мопсів, додаючи, що їхнє голосне дихання — ще один спосіб "впізнати, що вони поруч із вами".

"Мопс завжди хоче бути зі своєю сім'єю і дуже незадоволений, якщо його регулярно залишають наодинці на тривалий час", — погоджується АКС із характеристикою цієї чутливої та, напевно, найдавнішої породи собак, що налічує близько 2 000 років.

Упродовж багатьох століть своєї історії існування в Китаї мопси та їхні стародавні предки лозе посідали привілейоване становище. Їх вважали королівською породою, а тому цих собак завжди оточували розкіш і благополуччя. Нерідко кілька мопсів могли жити в особливих апартаментах, вони мали спеціальних слуг, ба більше, таку кімнату найсуворішим чином охороняли.

Оскільки Китай був дуже закритою країною протягом довгих сотень років, мопси були відомі тільки на його території. Звідси і назва китайський мопс. Виняток становить Японія, де були знайдені різні свідчення та археологічні знахідки, що підтверджують їх присутність на цій території.

Приблизно в XIV-XV століттях європейські торговці почали подорожувати до Китаю. Саме тоді перші представники цієї породи з'явилися в Європі. А вже на початку XIX століття велика кількість цих собак була в Англії.

Золотистий ретривер

Ці доброзичливі та дуже віддані собаки володіють високим рівнем емоційного інтелекту та непохитною потребою у відданості та спілкуванні. Як зазначає АКС, золотистий ретривер не хоче в цьому житті нічого, окрім як зробити приємність своїй людині. Вони товариські, лояльні та готові виконувати всі ваші накази.

Існує хибна думка, що лабрадор ретривер і золотистий ретривер мають спорідненість — це не так. Сер Дадлі Майорбанкс, який пізніше став відомий як лорд Твідмут — "батько" цієї породи. Він мав славу завзятого собаківника і мисливця, особливо на водоплавних птахів. Ось і прагнув вивести породу, яка б ідеально відповідала його уявленням про мисливських собак.

Одним із найвідоміших представників породи став Дон Гервін, прямий нащадок одного з тих самих твідмутських собак — він здобув перемогу в Міжнародній лізі Гундог 1904 року. Кеннел-клуб Англії офіційно визнав золотистого ретривера самостійною породою тільки в 1911 році.

Чихуахуа

Ще одна маленька порода, яка буде просто кріпитися до вашого стегна, — це чихуахуа. Їх часто називають гаманцевими собачками через те, наскільки вони крихітні та скільки часу проводять зі своїми господарями.

Порода чихуахуа має дуже давню історію. Згідно з археологічними знахідками, ці собаки жили в суспільстві тольтеків, а це IX століття до н. е.! З огляду на розміри і комплекцію собак цієї породи навіть не зовсім зрозуміло, як вони могли сформуватися в окрему породу і вижити в суворих умовах джунглів.

Пізніше тольтеки були завойовані ацтеками, і течичі, або чихуахуа, гармонійно увійшли в життя нової цивілізації. Ацтеки, як і багато інших людей у стародавньому світі, наділяли магічною силою різних тварин, і в даному випадку вони вірили, що течичі мають зв'язок з потойбічним світом і можуть супроводжувати туди душі померлих.

Є ще одна теорія походження чихуахуа, яка свідчить, що вони є продуктом схрещування китайських безшерстих собак і місцевої породи. Китайських собак доставили на територію Техасу китайські робітники, які масово їхали до Америки та Мексики в пошуках кращого життя.

Достеменно невідомо, яка з теорій правильна. Однак, абсолютно точно те, що в середині XIX століття американські мандрівники виявили цих маленьких собак у штаті Чихуахуа, Мексика. Звідси і назва породи.

Такса

Ці собаки, відомі своїм довгим тілом і короткими ногами, легко підкорять вас. Вони люблять дарувати й отримувати любов і найкраще досягають позитивного навчання, заснованого на винагороді, пояснюють експерти AKC. Однак врахуйте, що такси дуже чутливі й погано реагують на різкі команди або покарання. Тож поки ви обсипаєте їх любов'ю та частуваннями, вони ніколи не залишать вас.

Порода була розроблена в Німеччині приблизно в XV столітті для полювання на борсуків. Німецькою мовою назва породи пишеться як "dachshund", що буквально означає "мисливець на борсука". Незважаючи на свої розміри, протягом багатьох століть ці собаки показували свою ефективність у полюванні, вони могли не тільки вистежити, а й атакувати та вбити борсука. З таксами також полювали на лисиць і навіть диких кабанів, але в цьому разі собак було потрібно багато.

Упродовж століть породу вдосконалювали німецькі лісники та мисливці. Вони хотіли мати собаку, який міг би розривати борсукові нори і залазити глибоко, вбиваючи борсука в глибинах його підземелля. Характерною особливістю гладкошерстої такси є шкіра, яка не отримує пошкоджень навіть у вузьких норах. Сьогодні це єдині у світі собаки, які зареєстровані в АКС як порода для полювання не тільки над землею, а й під землею.

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