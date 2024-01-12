Як приготувати селеру: чим вона корисна і чому її потрібно внести у своє меню

Розповідаємо все про селеру. Цей овоч неймовірно корисний і його варто полюбити.

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Якщо ви — за здорове харчування, то, найімовірніше, у вашому раціоні вже є селера. Якщо ні, то саме час це виправити. Нас сайті розповіли, чим корисна селера і що з нею можна приготувати. І це корисні для здоров'я страви. Про це пише Cucchiaio.

Що таке селера

Селера родом із країн, що межують із Середземномор'ям. Вона належить до родини зонтичних і з давніх часів відома як лікарська рослина. Найчастіше в їжу вживають зелену, або білу селеру.

Основна відмінність між зеленою селерою та білою селерою полягає в тому, що першу майже завжди їдять приготованою, щоб насолодитися її ароматом, тоді як біла селера з більшими і м'ясистими реберцями ліпше підходить для споживання в сирому вигляді. Біла більш хрустка і менш волокниста. Смак теж відрізняється: у білої — ніжніший і вишуканіший, у зеленої — більш трав'янистий. І білий зазвичай дорожчий.

Селера — джерело поживних речовин і справжній союзник гарного самопочуття. Складається в основному з води і мінеральних солей, вона чинить детоксикаційну і сечогінну дію. Він багатий калієм, магнієм, фосфором, кальцієм, вітамінами С, К і групи В, а також лютеїном з високою антиоксидантною здатністю. Будучи низькокалорійним овочем — у 100 грамах міститься всього 20 калорій — він підходить для вживання тим, хто сидить на дієті.

Вживання селери корисне за гіпертонії, ревматизму, шлунково-кишкових захворювань. Мало того: чи знаєте ви, що селера є альтернативою мелатоніну? Ну так, це дієва допомога в разі безсоння чи порушень сну.

Як вибирати, чистити і зберігати селеру

Вам потрібно перевірити стебла і листя селери, щоб купити свіжий овоч. Реберця мають бути твердими і хрусткими, без плям і м'яких частин. Листя також має бути красивого яскраво-зеленого кольору, а не пожовклим або засохлим.

Селеру можна зберігати в холодильнику, у відділенні для овочів, 4-5 днів, бажано в пакетах із повітропроникними мікродерцями, і в морозильній камері: ретельно промийте її під проточною водою і наріжте. Його можна заморожувати в спеціальних герметичних контейнерах як у вареному, так і в сирому вигляді. У цьому разі його слід вжити протягом 6-8 місяців.

Селеру чистять невеликим ножем або картоплечисткою, щоб видалити жорсткі волокна.

Використання селери на кухні та ідеальні поєднання: практичні поради

Селера — один з інгредієнтів смаженого тріо: разом із морквою та цибулею її дрібно нарізають як основу для соусів, підливок і супів. Подають її і сирою до різноманітних соусів і діпів, наприклад із сирів із блакитною пліснявою, на кшталт горгонзоли чи рокфора.

Зелену, а також білу селеру можна приготувати на сковороді як гарнір. Просто обсмажте її з морквою, помідорами, артишоками та зеленою квасолею. Можна її запекти і в духовці з соусом бешамель і пармезаном.

Із селерою можна готувати супи, з її кореня зробити пюре, альтернативу картопляному.

Картопляний суп-пюре із селерою

Інгредієнти:

1 головка селери;

2 середні картоплини;

1 середня цибулина;

3 гілочки кропу;

100 грамів вершкового масла;

3 чашки курячого бульйону;

сметана жирністю 21%;

оливкова олія, сіль, листя селери.

Селеру подрібніть. Картоплю очистіть від шкірки, подрібніть. Цибулю очистіть і подрібніть. Складіть інгредієнти в невелику пательню, додайте вершкове масло і протушкуйте 10 хвилин. Додайте курячий бульйон, протушкуйте ще 10 хвилин. Подрібніть суп блендером, додайте сметану. Коли подаватимете на стіл, прикрасьте кропом, листям селери та збризніть оливковою олією.

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