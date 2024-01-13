Макарони з курячим фаршем: як приготувати ситну та просту страву
Цю страву неймовірно просто приготувати. І макарони з фаршем точно сподобаються і дорослим і дітям.
Для цієї страви вам знадобиться найпростіший набір продуктів і приправ. А з рецептом впорається навіть кулінар-початківець. Рецептом поділилися на сайті Gastronom.
Для цього рецепта краще взяти короткі макарони: фузіллі, або пір'я. Вони чудово поєднуються з такими густими томатно-м'ясними соусами. Але підійдуть будь-які макарони.
Макарони з курячим фаршем
Інгредієнти:
- 500 г макаронів;
- 400 г курячого фаршу;
- 1 велика цибулина;
- 4 зубчики часнику;
- 1 банка (400 г) помідорів у власному соку;
- 2 ст. л. рослинної олії;
- 1 ст. л. суміші сухих прованських або італійських трав;
- 1 ч. л. меленої солодкої паприки;
- сіль, свіжомелений чорний перець і тертий сир для подачі.
Спочатку очистіть і дрібно наріжте цибулю та часник. У великій глибокій сковорідці або сотейнику на середньому вогні нагрійте рослинну олію, додайте цибулю й обсмажуйте, поки вона не стане прозорою.
Збільште вогонь, додайте курячий фарш і часник, обсмажуйте, весь час перемішуючи і розбиваючи грудки фаршу дерев'яною лопаткою, поки весь фарш не змінить колір.
Посипте фарш сухими травами, паприкою, сіллю та перцем. Перемішайте й одразу додайте помідори разом із соком і додайте трохи води. Зменшіть вогонь до середнього і тушкуйте все разом, іноді помішуючи, близько 20 хвилин.
Поки готується м'ясний соус, варіть макарони. Закип'ятіть воду у великій каструлі, додайте сіль і макарони. Варіть на сильному вогні, перші пару хвилин часто помішуючи, згідно з інструкцією на упаковці. Після відкиньте макарони на сито, або злийте воду. І покладіть макарони в соус на сковороді. Перемішайте і прогрійте кілька хвилин. Подавайте з сиром, найкраще з пармезаном, але можете додати будь-який тертий сир, який любите.
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