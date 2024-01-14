Яблучний пиріг: як приготувати смачний десерт із простих інгредієнтів

Яблука, кориця та борошно — основа цього смачного пирога. Він вийде трохи вологим і неймовірно ніжним.

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Яблука завжди були безперечними головними героями домашніх десертів, як-от цей непідвладний часу яблучний пиріг, смачний, м'який та ароматний. Це найкращий зимовий десерт, який тільки можна побажати. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Це проста версія класичного яблучного пирога, який ідеально підходить для того, щоб побалувати себе смачними ласощами разом зі своїми близькими.

Інгредієнти розраховані на форму діаметром 22 см.

Яблучний пиріг

Інгредієнти:

яблука 700 г очищених;

цукор 200 г;

борошно 250 г;

вершкове масло 100 г;

молоко незбиране (кімнатної температури) 150 г;

яйця (кімнатної температури) 2 штуки;

1 лимон;

розпушувач для тортів 16 г;

мелена кориця ½ чайної ложки;

дрібка солі та цукрова пудра для прикрашання.

Щоб приготувати яблучний пиріг, спочатку почистіть яблука, наріжте їх часточками та видаліть серцевину. Потім нарізаємо їх тонкими скибочками. Додайте яйця та цукор у миску.

Збийте електричним віночком і, щойно суміш стане легкою та пишною, додайте дрібку солі. Потім додайте тепле вершкове масло і корицю.

Додайте терту цедру лимона і знову перемішайте. Просійте борошно та розпушувач. Ще раз перемішайте вінчиком, повільно додаючи молоко. У вас має вийти однорідна кремоподібна суміш.

Покладіть у тісто яблука та перемішайте. Перекладіть суміш у форму діаметром 22 см, змащену маслом і посипану цукром.

Вирівняйте поверхню і готуйте в попередньо розігрітій духовці за температури 180° протягом 55 хвилин. Перш ніж виймати пиріг із духовки, перевірте його зубочисткою, потім дайте йому охолонути і витягніть із форми. Посипте цукровою пудрою і подавайте.

Зберігайте яблучний пиріг за кімнатної температури, бажано під скляним ковпаком, максимум 2-3 дні. Готовий торт можна заморозити.

Якщо ви не любите корицю, можна приправити десерт ваніллю. Щоб зробити яблучний пиріг ситнішим, у суміш можна додати кедрові горішки або родзинки.

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