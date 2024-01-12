12 січня 2024 року: Тетянин день — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна хвалитися, надягати чужий одяг і ризикувати. Ясна і морозна погода цього дня — до гарного врожаю.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква шанує пам'ять Тетяни Римської. Вона народилася і виростила в сім'ї чиновників, які таємно визнавали християнство. Дівчина не хотіла виходити заміж, оскільки мала намір присвятити своє життя Богу. Проте Тетяну захопили та привели до язичницького капища для жертвоприношення. Жінка не згодилася, тому її довго мучили, але поранення чудовим чином зцілювалися. Після молитви всі ідоли Тетяни розрушилися, після чого імператор велів зарубати її мечем.

У XIX столітті Тетянин день став гучним і веселим святом студентського братства. Студенти шанували пам'ять святої Тетяни молебнями й урочистими виступами хорів у храмах. В Тетянин день звикли кататися на санях, розігрувати професорів, гуляти братськими гуляннями. Також у цей день ставили свічки за успіх у навчанні.

До 2024 року це свято відзначали 25 січня.

Що не можна робити 12 січня:

хвалитися;

одягати чужий одяг;

ризикувати.

Народні прикмети та повір'я:

якщо хліб усередині піднявся горбком, то рік буде вдалим;

ясно і морозно — до гарного врожаю;

зоряне небо вночі — весна прийде рано;

сніг — літо буде дощовим.

День ангела святкують:

Тетяна, Ілля, Макар, Петро, Сава.

Народилися в цей день:

1876 рік — Джек Лондон, американський письменник ("Біле Ікло", "Поклик предків" та ін.);

1949 рік — Харукі Муракамі, японський письменник і перекладач;

1909 рік — Марія Примаченко, українська художниця;

1960 рік — Станіслав Боклан, український актор театру і кіно, народний артист України;

1986 рік — Злата Огнєвіч, українська співачка.

А також у цей день:

1967 рік — уперше кріонована людина, нею став Джеймс Бедфорд, 73-річний професор психології з Каліфорнійського університету. У спільноті прихильників кріоніки річниця його кріонування святкується як "День Бедфорда".