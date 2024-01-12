Які симптоми тіла підказують вам, що ви обрали не того партнера

Запах — це важливий соціальний інструмент в нашому житті. Саме завдяки запаху наш мозок розуміє, подобається нам це чи ні. А чи знали ви, що саме запах є біологічним фактором організму людини при пошуку чи виборі партнера? Звісно цей процес закладений у підсвідомості людини, однак він має неабиякий вплив на особисте життя.

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Є безліч фізіологічних факторів в організмі людини, які підсвідомо роблять підказки власнику свого тіла. Наприклад, при появі певних симптомів, яких у вас раніше не було, можна дізнатися, що вам не підходить партнер з яким у вас зараз стосунки, або навіть сім’я. Регресолог Ксенія Дегтяренко пояснила, що є певні сигнали тіла, про які варто знати. Саме вони підказують, що треба змінювати щось в особистому житті.

Як зрозуміти, що людина вам не підходить?

Запах тіла цілком може бути сигналом, того що ви обрали неправильного партнера. Ксенія Дегтяренко наголошує, що вам може бути симпатична людина, але якщо тіло каже, що її запах вам не подобається, швидше за все ви зробили неправильний вибір. Якщо після знайомства та розвитку стосунків у вас почалися проблеми з вагою, наприклад, ви різко схудли, чи навпаки набрали вагу, це також один із симптомів психосоматики, що поряд не та людина. Якщо ви помічаєте за собою, що відсутність партнера поряд вас влаштовує і навіть частіше за все вам подобається, що він/вона на роботі, з друзями, на прогулянці. Тоді це один із сигналів, що щось в цих стосунках не так. Серед симптомів можуть бути і фізіологічні прояви. Наприклад, ви помітили, що почали набрякати, хоча до цього такого не було. Важливо розуміти, що це також може бути проявом різних фізіологічних недуг тому варто перестрахуватися і звернутися до лікаря. Якщо в стосунках з партнером ви відчуваєте, що втрачаєте до себе інтерес, вважаєте себе негарною/негарним, невпевнено відчуваєте в колі рідних чи друзів — це свідчить про заниження самооцінки. Якщо у вас впала самооцінка при наявності партнера, то це явна ознака того, що ці стосунки вам не підходять. Також одним із проявів, що ваші стосунки вам не підходять, це зниження рівня позитивних емоцій. Якщо ви стали менше посміхатися, вам не приносить задоволення час проводження з партнером, тоді варто задуматися, чи поряд з вами та людина, яку ви хочете бачити. Довіряйте своїм відчуттям та підсвідомим сигналам. Якщо є внутрішнє відчуття "щось не так" значить дійсно щось йде не так. Зупиніться на цьому "щось не так" і спробуйте відповісти, що ж все-таки не влаштовує, чи можливо хтось не влаштовує. Якщо поряд з партнером або при думці про неї ви відчуваєте тривожність, це один з вагомих ознак, що зі стосунками треба щось робити. Якщо перебуваючи поруч із партнером ви відчуваєте напругу в плечах та шиї, ймовірніше всього, щось вам не дає відчувати себе розслабленою. Це своєрідний сигнал тіла, що треба перервати ці стосунки. Загострення хвороб або не припиняється молочниця/цистит — це явна ознака, що партнер вам не підходить. Про це свідчить навіть фізіологічний стан вашого організму. Звісно, якщо у вас немає бажання займатися сексом зі своїм партнером, тоді краще за все розірвати такі стосунки. Вони не приноситимуть користі ні вам, ні людині, яка поряд. Якщо почалися проблеми по-жіночому і вони не зупиняються, значить підсвідомість підказує вам, що людина, яка поряд не підходить.

Регресолог Ксенія Дегтяренко відзначає, що наше тіло дуже мудре. Воно сигналізує нам про те, що не так із нами відбувається.

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