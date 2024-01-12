Салат із квасолею та морквою по-корейськи: страва за 15 хвилин

Салат із квасолею чудово підійде як самостійна закуска або як доповнення до основних страв.

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Салат із квасолею та морквою по-корейськи — це смачна та поживна страва, що ідеально підходить для особливих випадків. Поєднання ароматної квасолі та гострої моркви по-корейськи додасть вашому столу різноманітності та нових смакових відчуттів. На приготування салату у вас піде не більше 15 хвилин, пише 1000.menu.

Інгредієнти:

консервована квасоля (біла або червона) — 400 г;

морква по-корейськи — 200 г;

свіжий огірок — 1 штука;

кукурудза консервована — 150 г;

зелена цибуля — 3 пера;

сир твердих сортів (наприклад, чеддер) — 100 г;

оливкова олія — 2 столові ложки;

часник — 2 зубчики;

сік лимона — 1 столова ложка;

сіль, перець — за смаком.

Приготування:

Крок 1. Відкрийте банку з квасолею, злийте рідину та промийте квасолю під холодною водою. Помістіть у салатник.

Крок 2. Огірок наріжте тонкими скибочками або смужками. Додайте до квасолі.

Крок 3. До моркви по-корейськи та консервованої кукурудзи додайте дрібно нарізану зелену цибулю.

Крок 4. Натріть сир на крупній тертці та додайте в салатник.

Крок 5. В окремій мисці змішайте оливкову олію, видавлений через прес часник, сік лимона, сіль і перець.

Крок 6. Заправте салат і акуратно перемішайте.

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