Карта здоров'я. Про які хвороби розповість розташування прищів на обличчі

Прищі на різних частинах обличчя можуть вказувати на ті чи інші захворювання чи проблеми. Дізнайтеся, що розташування прищів на обличчі може розповісти про ваш стан здоров'я.

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На обличчі знаходиться висока щільність сальних залоз, які відповідають за вироблення шкірного сала — маслянистої речовини, що сприяє розвитку прищів. Насправді, прищі на обличчі непередбачувані за своєю природою і можуть виникнути в будь-який час і в будь-якому місці. Однак розташування прищів може багато розповісти про ваше внутрішнє здоров'я. Про це пише OnlyMyHealth.

Доктор Рішаб Раджа Шарм каже, що картування обличчя, засноване на традиційних китайських і аюрведичних практиках, є старовинним методом, який може допомогти проаналізувати шкіру. "Ця техніка передбачає поділ шкіри обличчя на дев'ять зон, щоб отримати уявлення про потенційні проблеми зі здоров'ям, що впливають на внутрішні органи і загальне самопочуття", — каже Шарм. Отже, про що ж може розповісти розташування прищів на різних ділянках обличчя?

Лоб

Фото: Freepik

На думку доктора Шарми, лоб пов'язаний з тонким кишечником і нервовою системою, що потенційно вказує на проблеми з травленням, нерегулярний сон, стрес і накопичення токсинів.

Кути чола пов'язані з нирками та сечовим міхуром, що може свідчити про погану детоксикацію, харчову непереносимість, погану циркуляцію лімфи, надмірне виділення жиру та стрес. А ділянка між бровами пов'язана з печінкою, тож до виникнення прищів у цій зоні призводить харчова алергія, алкоголь і куріння.

Ніс

Ніс зазвичай асоціюється із закупореними порами, що часто призводить до появи прищів. Доктор Ананд Пракаш вважає, що прищі в цій ділянці або вказують на те, що ви їсте занадто багато жирної їжі, або боретеся з гормональним дисбалансом.

Щоки

Щоки відображають внутрішню роботу нашої травної та дихальної систем, сказав доктор Пракаш, додавши, що прищі можуть говорити про забруднення повітря або вибір харчових продуктів, які порушують крихкий баланс всередині.

Підборіддя

Фото: Freepik

На думку доктора Шарми, прищі на підборідді можуть означати гормональні порушення, зневоднення і побічні ефекти вживання занадто великої кількості жирної їжі.

Згідно з дослідженням, опублікованим в Індійському журналі дерматології, андрогени, особливо тестостерон, відіграють значну роль у виникненні гормональних прищів. Ці гормони стимулюють сальні залози, виробляючи надлишок шкірного сала. Занадто велика кількість цієї маслянистої речовини може закупорити пори і створити ідеальне середовище для розмноження бактерій, що викликають прищі.

Тому, якщо у вас постійно з'являються прищі на підборідді, найкраще поговорити з дерматологом або лікарем, щоб обговорити лікування.

"Важливо зазначити, що, хоча картування обличчя пропонує цілісну перспективу, воно не підкріплене переконливими науковими даними", — сказав доктор Шарма. "Акне — це складне захворювання, на яке впливають різні чинники, включно з генетичною схильністю, гормональними коливаннями і методами догляду за шкірою. Рекомендується консультація дерматолога для всебічної та індивідуальної оцінки проблем зі шкірою".

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.