Знадобиться всього 3 інгредієнта - як в домашніх умовах приготувати крем-сир Філадельфія

Крем-сир — доволі популярний інгредієнт для приготування сніданків та різноманітних страв. Останнім часом цей продукт набув неабиякої популярності. З ним готую бутерброди, млинці, різного роду закуски, додають в суші та інші страви. Саме тому часто можна помітити, як в магазині, люди беруть з поличок цей продукт.

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Вартість цього продукту в магазині коливається від 70 гривень за 125 грамів і вище. Однак, чи знали ви, що крем-сир "Філадельфія" легко готується в домашніх умовах? На смак його не відрізнити від магазинного, але він значно корисніший і бюджетніший. Рецептом, як приготувати крем-сир "Філадельфія" вдома з всього трьох інгредієнтів, поділилася шеф-кухар Вікторія.

Інгредієнти

300 грамів сметани з жирністю 20%;

300 грамів грецького йогурту з жирністю 8%;

1 чайна ложка лимонного соку;

1/2 чайна ложка солі.

З вказаної кількості інгредієнтів ви отримаєте орієнтовно 350 грамів крем-сиру.

Спосіб приготування

Крок 1

Беремо глибоку миску, в неї додаємо грецький йогурт з жирністю не більше 8% та сметану з жирністю 20%. До них додаємо сіль та сік лимона. Сік лимона можна взяти той, що з магазину, або свіжовичавлений з лимона. Все ретельно перемішати до однорідності.

Крок 2

Далі нам необхідно зробити конструкцію з каструлі, друшляка, марлі або мусліну. Викладаємо на шматок марлі готову масу, накриваємо і залишаємо в каструлі, друшляку і марлі в холодильнику на ніч.

Крок 3

Вже зранку від нашого сиру відійде сироватка і його спокійно можна куштувати.

Це рецепт сиру ідеально смакує як на бутерброди, так і для інших страв. Він смачніший за магазинний, однак 100% не містить зайвих смакових домішок чи консервантів. Обов’язково збережіть собі цей рецепт і готуйте його для своїх рідних.

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