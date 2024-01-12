Салат із пекінською капустою, шинкою та огірком: покроковий рецепт

Невигадливий і дуже апетитний салат із пекінською капустою, напевно, сподобається вашим домашнім і гостям. Рецепт досить простий, і що найголовніше, готується така закуска всього лише 15-20 хвилин. Для заправки можна використовувати не тільки майонез, а й сметану з гірчицею.

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Салат із пекінською капустою, шинкою та свіжим огірком — чудовий варіант для святкового столу або легкого обіду. Ця страва поєднує в собі хрустку свіжість овочів і насичений смак шинки, що робить її ідеальним вибором для будь-якого випадку, пише Смак інфо.

Інгредієнти:

пекінська капуста — 200 г

шинка — 150 г

свіжий огірок — 1 штука

яйця курячі варені — 2 штуки

майонез — 3 столові ложки

часник — 1 зубчик

сіль і чорний мелений перець — за смаком

зелень для прикраси (кріп, петрушка)

Приготування:

Крок 1. Пекінську капусту наріжте тонкими смужками та помістіть у салатник.

Крок 2. Шинку наріжте кубиками або смужками і додайте до капусти.

Крок 3. Огірок вимийте та наріжте тонкими кружечками або смужками, додайте до решти інгредієнтів. Для пікантності смаку свіжий огірок можна замінити на маринований.

Крок 4. Яйця відваріть круто, охолодіть, потім наріжте кубиками або смужками та додайте в салатник.

Крок 5. Змішайте майонез із видавленим через прес часником, посоліть і поперчіть за смаком.

Крок 6. Акуратно перемішайте салат і додайте заправку. Прикрасьте свіжою зеленню.

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