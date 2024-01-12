Як приготувати "Вау" десерт з 4 інгредієнтів - покроковий рецепт приготування
Десерт — це додаткова страва, яка подається після основного столу і на яку завжди з задоволенням чекають дітлахи. Звісно вдома замість десерту дітлахам пропонують, або ж звичайні цукерки чи печиво, або ж взагалі нічого. Все тому, що мами не люблять витрачати багато часу на приготування складних та довгих рецептів десертів.
Однак, є варіанти десертів, на які доведеться витратити не багато часу, а дітлахи будуть задоволені та щасливі. Якщо ви досі в пошуку смачного, оригінального та швидкого рецепта десерту, тоді вам варто знати про цей "Вау" десерт з шоколадом для якого вам знадобиться всього 4 інгредієнти. Кулінар з досвідом Олександр Огороднік показав, як легко в домашніх умовах приготувати смачний десерт, як в ресторані.
Інгредієнти
- 150 грамів чорного або молочного шоколаду;
- 200 грамів вершків 30-33%;
- 50 грамів цукру;
- 1 пачка печива Орео, або будь-яке інше, за бажанням.
Спосіб приготування
Крок 1
Візьміть улюблений шоколад та відправте його в мікрохвильовку на 1,5-2 хвилини для того, щоб він розтанув.
Крок 2
Нам знадобляться пластикові або ж картонні стаканчики. В них нам потрібно залити розтоплений шоколад. Зробити це треба так, щоб після застигання шоколад мав форму стаканчика. Тобто розтоплений шоколад розподіліть по всьому стаканчику і відправте в холодильник. Потім обережно дістаньте зі стаканчика, можна розрізати або розірвати основу.
Крок 3
Тим часом блендером потрібно збити вершки з цукром в густу піну.
Крок 4
Візьми улюблене печиво, або печиво "Орео", яке вказане в рецептурі і ретельно подрібніть в крихту.
Крок 5
Формування десерту. Додати в застиглий шоколадний стаканчик вершки, за бажанням, свіжі або консервовані фрукти, присипати землею з Орео, притрусити какао і вставити гілочку м’яти для повного "ВАУ" ефекту.
У результаті ви отримаєте смачний та незвичайний десерт у вигляді горщика з квітами. Такий варіант десерту не просто легкий в приготуванні та смачний в результаті, а ще й оригінальний в подачі, що оцінять ваші рідні, а особливо дітлахи.
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