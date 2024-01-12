Як приготувати "Вау" десерт з 4 інгредієнтів - покроковий рецепт приготування

Десерт — це додаткова страва, яка подається після основного столу і на яку завжди з задоволенням чекають дітлахи. Звісно вдома замість десерту дітлахам пропонують, або ж звичайні цукерки чи печиво, або ж взагалі нічого. Все тому, що мами не люблять витрачати багато часу на приготування складних та довгих рецептів десертів.

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Однак, є варіанти десертів, на які доведеться витратити не багато часу, а дітлахи будуть задоволені та щасливі. Якщо ви досі в пошуку смачного, оригінального та швидкого рецепта десерту, тоді вам варто знати про цей "Вау" десерт з шоколадом для якого вам знадобиться всього 4 інгредієнти. Кулінар з досвідом Олександр Огороднік показав, як легко в домашніх умовах приготувати смачний десерт, як в ресторані.

Інгредієнти

150 грамів чорного або молочного шоколаду;

200 грамів вершків 30-33%;

50 грамів цукру;

1 пачка печива Орео, або будь-яке інше, за бажанням.

Спосіб приготування

Крок 1

Візьміть улюблений шоколад та відправте його в мікрохвильовку на 1,5-2 хвилини для того, щоб він розтанув.

Крок 2

Нам знадобляться пластикові або ж картонні стаканчики. В них нам потрібно залити розтоплений шоколад. Зробити це треба так, щоб після застигання шоколад мав форму стаканчика. Тобто розтоплений шоколад розподіліть по всьому стаканчику і відправте в холодильник. Потім обережно дістаньте зі стаканчика, можна розрізати або розірвати основу.

Крок 3

Тим часом блендером потрібно збити вершки з цукром в густу піну.

Крок 4

Візьми улюблене печиво, або печиво "Орео", яке вказане в рецептурі і ретельно подрібніть в крихту.

Крок 5

Формування десерту. Додати в застиглий шоколадний стаканчик вершки, за бажанням, свіжі або консервовані фрукти, присипати землею з Орео, притрусити какао і вставити гілочку м’яти для повного "ВАУ" ефекту.

У результаті ви отримаєте смачний та незвичайний десерт у вигляді горщика з квітами. Такий варіант десерту не просто легкий в приготуванні та смачний в результаті, а ще й оригінальний в подачі, що оцінять ваші рідні, а особливо дітлахи.

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