Як за допомогою цифр дізнатися, ким ви були в минулому житті?

У кожної людини рано чи пізно настає бажання спробувати щось абсолютно не властиве нам: спробувати себе в бойових мистецтвах, записати свою пісню або абстрагуватися від суспільства, почавши життя з чистого аркуша далеко від суспільства? Все відбувається тому, що на підсвідомості в нас є бажання та прояви з минулого життя.

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Несвідомо, ми робимо вибір, який ховається всередині нас, але прийшов з нами з минулого, попереднього життя. Чи задумувались ви колись про те, ким ви могли бути в минулому житті? Виявляється є спосіб дізнатися, що приховано всередині нас і ким ми могли бути у минулому життя. Для цього варто додати цифри свого народження і отримати одинарне число по якому можна дізнатися, ким ви були в минулому, розповідає нумеролог Maxim Nefefov.

Як порахувати число?

Складіть між собою всі цифри дати народження та зведіть до однозначного. Наприклад, 16.08.1995 складаємо так: зводимо все шляхом додавання до однозначного числа.

1+6+0+8+1+9+9+5=3

Фото: Unsplash

Що означає те, чи інше число, читайте нижче

1 — Любите літературу? У минулому житті ви віддавали перевагу мистецтву, могли бути власником музею, бібліотеки або реалізовувати себе у сфері живопису та архітектури.

2 — Неймовірніше всього, ви знаходилися в центрі уваги — сцена, державна служба, ораторська майстерність. Любите бути в увазі, носити гарний одяг. Вам важлива думка оточуючих.

3 — Сміливо довіряйте своїй інтуїції. У минулому ви могли бути воєначальником (працювати у військовій сфері), духовним наставником, чи володіли магією.

4 — Любите досліджувати? Занурюватися в деталі, розуміти, як все влаштовано? Ваші минулі життя пов’язані з точною роботою та експериментами. Інженер, науковець, фокусник.

5 — Суперечки з вами обходять стороною? Це не просто так! Ваше минуле втілення — суддя, адвокат, чи прокурор. Також у вас схильності до подорожей та переїздів.

6 — Ви допомагали, допомагаєте і допомагатимете. Такий ваш шлях. У минулому ваше життя пов’язане з медициною, доглядом за людьми, психологією. Ви були забезпеченою людиною та витрачали доходи на благодійність.

7 — Уважність та енергійність. Ви завжди трохи дитина: допитливі та безпосередні. У минулому ваше життя могло бути пов’язане з алхімією, фізикою та іншими науками.

8 — Успіх? Це про вас особливо, якщо справа стосується роботи. Володіння нерухомістю та землею, управління великим колективом. Ви могли бути політиком чи власником великого бізнесу.

9 — Розгадувати таємниці та знаходити підказки! У минулому житті ви не сумували: палеонтологія, пошук артефактів, коштовностей. Ви могли бути великим колекціонером або були пов’язані зі світом мистецтва.

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