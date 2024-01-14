Продукти, які допомагають знизити рівень холестерину: варто включити у свій раціон

Додавання в раціон продуктів, багатих на розчинні волокна, корисні жири й омега-3 жирні кислоти, може допомогти контролювати рівень холестерину.

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Високий рівень холестерину в крові може підвищити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Правильне харчування відіграє ключову роль у контролі рівня холестерину. Вживання певних продуктів допоможе знизити холестерин і підтримати здоров'я серця, повідомляє Doc.

Причини високого рівня холестерину:

нездорове харчування;

брак фізичної активності;

куріння;

вік;

зайва вага.

Які продукти варто вживати для зниження рівня холестерину:

1 Вівсяна каша і вівсяні висівки.

Овес містить бета-глюкан, вид розчинної клітковини, який допомагає знизити рівень "поганого" холестерину.

2. Бобові.

Квасоля, сочевиця, горох багаті розчинними волокнами, які допомагають знижувати холестерин.

3. Горіхи.

Особливо волоські горіхи та мигдаль. Вони містять поліненасичені жирні кислоти, які можуть допомогти знизити рівень холестерину.

4. Риба й омега-3 жирні кислоти.

Жирні сорти риби, такі як лосось, скумбрія, і сардини, багаті на омега-3 жирні кислоти, які сприяють зниженню рівня тригліцеридів у крові.

5. Овочі та фрукти.

Вони містять безліч розчинних волокон і є низькокалорійним джерелом поживних речовин.

6. Авокадо.

Багаті мононенасиченими жирними кислотами і волокнами, які допомагають знижувати "поганий" холестерин і підвищувати "хороший" холестерин.

7. Рослинні олії.

Використання олій, таких як оливкова, соняшникова, кукурудзяна і рапсова, замість вершкового масла, сала або жиру може допомогти знизити холестерин.

Рекомендації:

Додайте у свій раціон вищезгадані продукти. Слідкуйте за розмірами порцій, особливо під час вживання висококалорійних продуктів, таких як горіхи й авокадо. Регулярно перевіряйте рівень холестерину і консультуйтеся з лікарем про ваш дієтичний план.

Здорове харчування, у поєднанні з регулярними фізичними вправами та здоровим способом життя, може значно поліпшити ваше серцево-судинне здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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