Олександр Авраменко запропонував вправу для боротьби із суржиком (відео)

Мовознавець називає суржик мовним сміттям. Він пропонує викорінювати його зі свого мовлення.

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Український філолог Олександр Авраменко продемонстрував вправу, яка допомагає визначити суржик. Про це відомий педагог розповів в одному зі своїх експрес-уроків.

Мовознавець запитав, скільки помилок у реченні: "В слідуючому році наші відпустки не співпадають, тому не получиться поїхати на море".

Виявилося, що їх тут аж три:

Правильно говорити "в наступному році", або "наступного року". Не "співпадати", а "збігатися". Так само не "співпадіння", а "збіг". Не "получиться" — а "виходить".

"Наступного року наші відпустки не збігаються, тому не вийде поїхати до моря", — так звучить виправлений варіант речення.

Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — це український учитель, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий, який записав низку уроків, у яких навчає українців правильно розмовляти, викорінюючи суржик.

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