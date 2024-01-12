Як правильно чистити дерев'яні ложки та лопатки, щоб вони служили довше

Забезпечте максимальну чистоту дерев'яних ложок та іншого кухонного приладдя, не пошкоджуючи його при цьому. І тоді вони будуть довго вам служити.

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Дерев'яні ложки та посуд — одні з найміцніших інструментів для приготування їжі. Деревина — міцний натуральний матеріал, але вона також може бути чутлива до агресивних хімікатів, вологи та сильної спеки. А оскільки деревину не можна піддавати тривалому впливу води, кожен предмет необхідно мити вручну. Як же правильно чистити дерев'яні ложки та інше кухонне приладдя, щоб продовжити термін їхньої служби та ефективність на кухні. Про це пише BHG.

Чищення дерев'яних ложок і столових приборів здається досить простим, але є кілька простих і зрозумілих способів продовжити термін служби цих позачасових кухонних інструментів.

Не використовуйте посудомийну машину для чищення дерев'яного посуду. Вода під тиском у посудомийній машині може пошкодити дерев'яний посуд, а сильна спека в режимі сушіння може деформувати деревину.

Не занурюйте та не замочуйте дерев'яний посуд на тривалий час. Вони можуть деформуватися або тріскатися.

Не використовуйте сильне абразивне хімічне мило, яке може зруйнувати деревину. Просте найкраще. Підійде звичайний засіб для миття посуду.

Як правильно чистити дерев'яні ложки та дерев'яний посуд

Одразу після використання промийте посуд у раковині під теплою водою, щоб видалити залишки їжі. Дерев'яний посуд легко вбирає запахи та плями, тому не пропускайте полоскання. Уникайте дуже гарячої води; замість цього виберіть обережне полоскання під теплою водою.

Потім вимийте вручну дерев'яну ложку або посуд м'яким милом для миття посуду і теплою водою. Нанесіть невелику кількість засобу для миття посуду на тканину, губку або неабразивну щітку. Для ефективного миття очистіть усі поверхні посуду круговими рухами, зокрема вздовж ручки та всіх щілин.

Щоб запобігти затхлості та розтріскуванню, повністю висушіть дерев'яне кухонне начиння перед зберіганням на повітрі. Протріть і промокніть їх чистою тканиною або паперовим рушником. Для поліпшення циркуляції повітря сушіть дерев'яні ложки і лопатки вертикально. Коли все висохне, приберіть кухонне приладдя в прохолодне провітрюване місце.

Можна чистити дерев'яні ложки і лопатки харчовою содою, дистильованим білим оцтом, або навіть перекисом водню для особливо стійких плям.

Чудовий спосіб захистити дерев'яний посуд від висихання і розтріскування — нанести олію. Після того як посуд буде вимитий і висушений, нанесіть ганчіркою невелику кількість олії або воску. Залиште олію на 10 хвилин і витріть надлишки.

Коли слід міняти дерев'яні ложки та кухонне приладдя

Хоча дерев'яний посуд міцний і довговічний, його теж потрібно міняти. Якщо він має гарний вигляд, це не означає, що йому не потрібна заміна. Приблизно кожні п'ять років вам слід замінювати дерев'яне кухонне приладдя.

Якщо вони тріснули, деформувалися, або на них видно плями цвілі, замініть їх негайно.

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