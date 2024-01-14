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Шарлотка з яблуками та корицею в духовці: рецепт ароматної та бюджетної випічки
Тетяна Ковальчук
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Шарлотка — це не тільки смачний, а й доволі простий у приготуванні пиріг, який подобається і дорослим, і дітям.
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Шарлотка з яблуками — класичний десерт, який ідеально підходить для затишного чаювання або святкового столу. Це один із найвідоміших яблучних пирогів у світі. Поєднання ароматних яблук і ніжного бісквіта робить цю страву улюбленою у багатьох, пише Bene-Gusto.
Інгредієнти
Для приготування цієї ароматної випічки знадобляться такі продукти:
- яблука — 4-5 штук (середнього розміру);
- цукор — 1 склянка;
- пшеничне борошно — 1 склянка;
- яйця курячі — 3 штуки;
- розпушувач — 1 чайна ложка;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- кориця — за смаком;
- вершкове масло — для змащування форми.
Приготування
- Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів. Форму для випічки змастіть вершковим маслом.
- Яблука очистіть від шкірки, видаліть серцевину і наріжте тонкими часточками. Посипте їх корицею для додаткового аромату.
- Збийте яйця з цукром до пишності та світлого кольору. Поступово додайте просіяне борошно з розпушувачем і ванільним цукром, акуратно перемішайте до однорідності.
- Викладіть половину тіста у форму, зверху розподіліть яблука, потім залийте тістом, що залишилося.
- Випікайте шарлотку в попередньо розігрітій духовці близько 35-40 хвилин до золотистої скоринки.
- Готову шарлотку остудіть, можна посипати цукровою пудрою перед подачею.
- Ця страва безсумнівно прикрасить ваш стіл і потішить усіх любителів домашньої випічки.
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