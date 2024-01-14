Салат із копченою ковбасою, кукурудзою та морквою: дуже смачно і ситно

Салат із копченою ковбасою ідеально підійде для тих, хто хоче швидко і легко приготувати смачну та ситну страву.

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Салат із копченою ковбасою, кукурудзою та морквою — чудовий вибір для святкового столу або сімейної вечері. Рецепт досить простий, і що найголовніше, готується дуже швидко. Ця страва поєднує в собі простоту приготування і багатство смаку, повідомляє Оbozrevatel.

Інгредієнти

Для приготування салату знадобляться такі продукти:

копчена ковбаса — 200 г;

консервована кукурудза — 1 банка;

свіжа морква — 2 штуки;

цибуля ріпчаста — 1 головка;

зелений салат (за вибором) — 100 г;

майонез — 3 столові ложки;

часник — 2 зубчики;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

зелень для прикраси.

Приготування

Крок 1. Копчену ковбасу наріжте тонкими смужками або кубиками. Моркву очистіть і натріть на крупній тертці.

Крок 2. Цибулю дрібно наріжте. Якщо хочете пом'якшити смак цибулі, можна замаринувати її в оцті або лимонному соку на кілька хвилин.

Крок 3. Салатне листя промийте і порвіть на зручні для їжі шматки.

Крок 4. У мисці змішайте майонез із подрібненим часником, додайте сіль і перець за смаком.

Крок 5. У салатниці покладіть інгредієнти шарами: спочатку салат, потім кукурудзу, моркву, цибулю і копчену ковбасу.

Крок 6. Перед подачею полийте салат майонезною заправкою та акуратно перемішайте.

Прикрасьте готовий салат свіжою зеленню.

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