Мафіни з курки: простий рецепт ситного перекусу

Для приготування мафінів можна взяти як грудинку, так і філе зі стегна. І те, і те буде однаково смачно.

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Ніжні та ситні мафіни з курки — гарна ідея як для пікніка влітку, так і для перекусу чи повноцінного частування для гостей на святковий стіл. Готувати їх дуже просто, якщо скористатися порадами з кулінарного блогу "Збірник рецептів".

Мафіни з курки

Інгредієнти:

куряче філе — 2 шт;

сир — 100 г;

свіжа зелень.

Для заливки:

молоко — 130 мл;

Яйця — 2 шт.

сметана — 3 ст. л;

борошно — 3 ст. л;

сіль і перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Куряче філе відварити в підсоленій воді та дрібно порізати. Додати дрібно порубану зелень.

Далі необхідно приготувати заливку. Для цього потрібно змішати сметану з яйцями, борошном, молоком, додати спеції за смаком. Частину заливки додати до курячого філе та перемішати.

Суміш із курячим філе викласти у форми, змащені олією, і додати по 2-3 столові ложки заливки, посипати зверху тертим сиром.

Духовку розігріти до 190 градусів і випікати мафіни 20 хвилин. Перевірити готовність за допомогою зубочистки.

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