Мафіни з курки: простий рецепт ситного перекусу
Для приготування мафінів можна взяти як грудинку, так і філе зі стегна. І те, і те буде однаково смачно.
Ніжні та ситні мафіни з курки — гарна ідея як для пікніка влітку, так і для перекусу чи повноцінного частування для гостей на святковий стіл. Готувати їх дуже просто, якщо скористатися порадами з кулінарного блогу "Збірник рецептів".
Мафіни з курки
Інгредієнти:
- куряче філе — 2 шт;
- сир — 100 г;
- свіжа зелень.
- Для заливки:
- молоко — 130 мл;
- Яйця — 2 шт.
- сметана — 3 ст. л;
- борошно — 3 ст. л;
- сіль і перець — за смаком.
Спосіб приготування:
Куряче філе відварити в підсоленій воді та дрібно порізати. Додати дрібно порубану зелень.
Далі необхідно приготувати заливку. Для цього потрібно змішати сметану з яйцями, борошном, молоком, додати спеції за смаком. Частину заливки додати до курячого філе та перемішати.
Суміш із курячим філе викласти у форми, змащені олією, і додати по 2-3 столові ложки заливки, посипати зверху тертим сиром.
Духовку розігріти до 190 градусів і випікати мафіни 20 хвилин. Перевірити готовність за допомогою зубочистки.
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