Сім типів токсичних чоловіків: щастя з ними не бачити, тому тікайте без оглядки

На початку стосунків із чоловіком не всі жінки звертають увагу на так звані "червоні мітки". Якщо ви одразу не помітите, що поруч із вами токсична людина, то стосунки з нею затягнуть вас на дно.

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Стосунки мають приносити радість, задоволення і відчуття безпеки. Однак, деякі чоловіки можуть поводитися токсично, що негативно позначається на партнерах і взаєминах. Існує сім типів токсичних чоловіків, стосунки з якими можуть бути шкідливими і не призведуть до чогось хорошого, повідомляє РБК-Україна.

Від яких чоловіків краще триматися подалі:

1. Егоцентрик.

Егоцентричний чоловік завжди ставить свої потреби і бажання на перше місце. Він може ігнорувати або нехтувати почуттями партнера, вважаючи свої інтереси важливішими. Стосунки з такою людиною часто призводять до відчуття самотності та недооціненості у партнера.

2. Контролюючий.

Контролюючі чоловіки часто намагаються керувати кожним аспектом життя свого партнера, від особистого простору до соціальних зв'язків. Така поведінка не тільки обмежує свободу партнера, а й створює атмосферу тиску і стресу.

3. Маніпулятор.

Маніпулятор використовує емоційні ігри, щоб досягти своїх цілей у стосунках. Він може використовувати провину, сором або брехню, щоб керувати своїм партнером. Такі стосунки часто характеризуються відсутністю довіри та емоційного благополуччя.

4. Імпульсивний і жорстокий.

Спочатку ви можете цього не помічати. Якщо чоловік на вас кричить або навіть замахується — з ним щастя не буде. Потім він може розкрити себе повністю, і вам точно не варто чекати цього моменту. Перші "дзвіночки" жорстокості — нахабство до інших і вчинки, якими він хоче показати, що кращий за інших.

5. Ловелас.

Існують чоловіки, які пишаються тим, що підкорили серця багатьох жінок. І такому чоловікові завжди буде мало однієї жінки. Розпізнати такого ловеласа доволі просто — він точно красунчик, він буде дуже ніжним і чуйним, але після першого побачення зникне. Шукати його для продовження стосунків точно не варто.

6. Альфонс.

Це молодий меркантильний чоловік, який обманним шляхом хоче прожити своє життя — за рахунок дівчини. Діє він за стандартною схемою: знайомиться з дівчиною, потім поступово входить у її довіру. Чоловік перебуває поруч у будь-яку складну хвилину: масло в машині поміняти, з магазину зустріти, лампочку вкрутити. Тільки парадокс у тому, що він ніколи не платить — ні за масло, ні за лампочку, ні за покупки в магазині. Він створює ілюзію незамінності, дає відчуття турботи і підтримки. Головна мета альфонса — не просто отримати якусь суму, а сісти на шию жінці.

7. Мамин синочок.

Такі чоловіки настільки подумки і морально прив'язані до мами. Жінка їм потрібна тільки для сексу і продовження роду. Адже мамі потрібні онуки, про яких вона так мріє. Якщо щось відбувається в житті, вони одразу поділяться цим із мамою. Якщо вибирати між побаченням і допомогти мамі, він завжди вибере друге. Тому що мамі терміново треба.

Важливо вміти розпізнавати токсичну поведінку і захищати свої кордони. Здорові стосунки будуються на взаємоповазі, довірі та підтримці. Якщо ви виявляєте у своєму партнері риси токсичності, важливо замислитися про своє благополуччя і можливість побудови здорових стосунків.

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