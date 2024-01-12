Нове прочитання: рецепт вінегрету з авокадо та горіхами
Хтось додає до вінегрету квасолю, хтось капусту – свіжу чи квашену. Євген Клопотенко по-новому подивився на рецепт відомої страви.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує поекспериментувати з добре відомим салатом та додати до нього нові інгредієнти. Рецептом ресторатор ділиться на своєму сайті.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 1 буряк;
- 1 морква;
- 100 г лісових горіхів (або будь-яких за смаком);
- 1 авокадо;
- 2-3 ст. л. соняшникової олії;
- 1-2 ст. л. бальзамічного оцту;
- 1 ч. л. французької гірчиці в зернах;
- за смаком сіль та перець.
Для початку буряк і моркву ретельно вимиваємо щіточкою і обсушуємо паперовим рушником. Загортаємо овочі у фольгу та запікаємо в духовці при температурі 180 градусів протягом 1-1,5 години залежно від розміру овочів. Морква готується швидше, тому її можна дістати і раніше.
Після цього даємо буряку та моркві повністю охолонути і після цього очищуємо. Нарізаємо середнім кубиком.
Авокадо розрізаємо навпіл, виймаємо кісточку і ложкою дістаємо м'якоть. Нарізаємо таким самим кубиком, як моркву з буряком. Додаємо до овочів 100 г лісових горіхів.
Додаємо 1-2 ст. л. бальзамічного оцту, 1 ч. л. гірчиці, 2-3 ст. л. соняшникової олії. Додаємо до смаку сіль та перець.
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