Рецепт простого салату з тунцем та яйцями
Страва є не тільки смачною. Один з її інгредієнтів, шпинат, вважається корисним для підтримки та втрати ваги.
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко пропонує рецепт смачного та корисного салату.
ІНГРЕДІЄНТИ
Для салату:
- 2 яйця;
- 1 ст.л. олії;
- 1 томат;
- 185 г консервованого тунця (1 банка);
- 65 г бейбі шпинату;
- 15 г соняшникового насіння.
Для заправки:
- 4 ст.л. олії;
- 1 ч.л. гірчиці;
- 1 ст.л. червоного винного оцту.
Для початку в сотейник наливаємо окріп, додаємо 2 яйця кімнатної температури та варимо 8 хвилин після закипання. Готові яйця перекладаємо у холодну воду, охолоджуємо і чистимо. Нарізаємо начетверо.
Томат ріжемо часточками нашестеро. Якщо тунець консервований крупними шматками, злегка розминаємо його виделкою.
Робимо соус вінегрет: змішуємо до однорідності 4 ст.л. олії, 1 ч.л. гірчиці та 1 ст.л. винного оцту.
У тарілку викладаємо бейбі шпинат, 185 г консервованого тунця, яйця та томати. Заправляємо соусом, мішаємо та подаємо, притрусивши насінням.
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