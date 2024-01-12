Доступно та корисно: рецепт горохового крем-супу

Горох корисний через вміст рослинного білка. Він доступний та легко готується.

Related video

Український шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом смачної та корисної першої страви.

ІНГРЕДІЄНТИ

Для бульйону:

1 середня морква;

1 ріпчаста цибуля;

2,5 л води;

1 лавровий лист.

Для крем-супу:

300 г сухого колотого шліфованого гороху;

1 морква;

1 ріпчаста цибуля;

3 середні картоплі;

2 ст. л. соняшникової олії;

1/3 ч. л. солі з насінням кропу (+довести смак).

Для початку очищаємо від шкірки моркву, а цибулю від лушпиння. У каструлю наливаємо 2,5 л води, перекладаємо овочі, додаємо лавровий лист. Миємо 300 г сухого гороху та перекладаємо в каструлю. Варимо 40 хвилин після закипання на середньому вогні. Кришкою накривати не потрібно.

Очищуємо 3 картоплини, ріжемо середнім кубиком та додаємо в каструлю.

Чистимо моркву та цибулю і теж нарізаємо середнім кубиком.

Розігріваємо пательню з 2 ст. л. соняшникової олії. Перекладаємо спочатку цибулю та смажимо до м’якості, потім додаємо моркву та 1/3 ч. л. солі з насінням кропу. Пасеруємо все разом 5 хвилин.

З каструлі дістаємо цибулю, моркву та лавровий лист та перекладаємо ¼ пасерованих овочів у суп. Варимо все разом ще 10 хвилин після закипання. За потреби доводимо смак сіллю.

Знімаємо каструлю з вогню та перебиваємо до однорідності блендером.

Розливаємо суп по тарілках, а зверху викладаємо пасеровані овочі, які залишилися.

Читайте також:

Рецепт корисного салату з тунцем та яйцями.

Рецепт вінегрету з авокадо та горіхами.

Рецепт смачного французького десерту.