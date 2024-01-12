Доступно та корисно: рецепт горохового крем-супу
Горох корисний через вміст рослинного білка. Він доступний та легко готується.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом смачної та корисної першої страви.
ІНГРЕДІЄНТИ
Для бульйону:
- 1 середня морква;
- 1 ріпчаста цибуля;
- 2,5 л води;
- 1 лавровий лист.
Для крем-супу:
- 300 г сухого колотого шліфованого гороху;
- 1 морква;
- 1 ріпчаста цибуля;
- 3 середні картоплі;
- 2 ст. л. соняшникової олії;
- 1/3 ч. л. солі з насінням кропу (+довести смак).
Для початку очищаємо від шкірки моркву, а цибулю від лушпиння. У каструлю наливаємо 2,5 л води, перекладаємо овочі, додаємо лавровий лист. Миємо 300 г сухого гороху та перекладаємо в каструлю. Варимо 40 хвилин після закипання на середньому вогні. Кришкою накривати не потрібно.
Очищуємо 3 картоплини, ріжемо середнім кубиком та додаємо в каструлю.
Чистимо моркву та цибулю і теж нарізаємо середнім кубиком.
Розігріваємо пательню з 2 ст. л. соняшникової олії. Перекладаємо спочатку цибулю та смажимо до м’якості, потім додаємо моркву та 1/3 ч. л. солі з насінням кропу. Пасеруємо все разом 5 хвилин.
З каструлі дістаємо цибулю, моркву та лавровий лист та перекладаємо ¼ пасерованих овочів у суп. Варимо все разом ще 10 хвилин після закипання. За потреби доводимо смак сіллю.
Знімаємо каструлю з вогню та перебиваємо до однорідності блендером.
Розливаємо суп по тарілках, а зверху викладаємо пасеровані овочі, які залишилися.
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