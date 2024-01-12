Справа не у віці: трихологиня розповіла, від чого залежить поява сивого волосся

Сиве волосся — проблема, яка непокоїть чи не кожну сучасну жінку. На жаль, зараз не рідкість побачити сиве волосся у дівчини, якій ще навіть немає 30. Ексклюзивно для Фокуса, трихологиня Ольга Пятун розповідає, від чого залежить поява сивини.

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Сивина суттєво помолодшала і сьогодні навіть 16-ти річні дівчата починають фарбувати волосся, щоб замаскувати сивину. Чоловіки також почали стикатись з проблемою посивіння доволі рано. Чому так відбувається та які фактори впливають на появу сивини, Фокусу розповідає трихолог-реабілітолог, тритментолог, член асоціації трихологів України Ольга Пятун.

Звідки береться сиве волосся

Фото: Freepik

За колір нашого волосся відповідають клітини меланоцити. Цей самий тип клітин відповідає і за колір нашої шкіри. Пошкодження меланоцитів призводить до зменшення кількості пігменту, який вони виробляють, в результаті волосся втрачає свій первинний колір і стає білим.

"Вчені шукають відповідь на питання в чому причина сивини і як зупинити процес посивіння, але і досі єдиної думки щодо цього питання немає", — каже трихологиня. "Хтось посилається на генетику. Наприклад, якщо мама і бабуся посивіли рано, то висока ймовірність ранньої сивини і у вас. Офіційно підтверджено існування гена сивини, тож варто звертати увагу на історію родичів".

Статистика каже, що етнічні особливості також впливають на вік появи першого сивого волосся. Наприклад, представники африканського та азійський походження частіше сивіють в більш похилому віці, ніж представники європеоїдної раси. Але ці теорії доволі відносні, бо ми жили й живемо в різних екологічних умовах, маємо різну якість продуктів харчування фактори стресу, ритм життя, звички тощо.

Спільна й обґрунтована думка — це виникнення сивини через надмірне оксидативне навантаження на організм, на шкіру та фолікули волосся. Доведено, що меланін перестає формуватись через переокисні реакції, що відбуваються в цибулині волосся, вони руйнують меланоцити.

"Існує теорія "точки неповернення", яка каже про те, що є момент, до якого можна боротись з сивиною і є можливість пригальмувати процес посивіння і навіть повернути пігментацію волосся. Жодна з сучасних методик чи препаратів не може гарантувати 100% результат, але якщо почати боротись з сивиною з перших проявів, ми можемо отримати доволі гарні результати", — наголошує Ольга Пятун.

Як боротися із сивиною?

Фото: Freepik

Експертка зазначає, що в трихології застосовуються антиоксидантні системи, anti-age-пептиди, детокс програми які дають гарні результати в комплексному підході боротьби з сивиною. Для бажаного результату такі препарати мають використовуватись систематично і тривалий час, оскільки працюють по накопиченню.

"Варто зауважити, що одного нанесення препаратів на шкіру голови та процедур буде недостатньо. Необхідно підійти комплексно до вирішення цього питання і зменшити всі фактори, які негативно впливають на організм і сприяють посивінню волосся", — наголошує Ольга Пятун.

До факторів, які сприяють посивінню відносять:

Згубні звички (куріння, вживання алкоголю, наркотиків);

психоемоційний стан (якість сну, стрес);

застої лімфи, ожиріння;

накопичення токсинів у міжклітинному просторі внаслідок життєдіяльності клітин;

перебування на активному сонці (вплив УФ та ІФА -променів);

брак фізичної активності;

якість харчування (незбалансовані прийоми їжі);

забруднення навколишнього середовища;

вміст пестицидів в продуктах харчування;

оксидативне навантаження;

дефіцит заліза, вітамінів групи B (В12, В9), вітаміну Е та Н, амінокислот (тирозину, метіоніну, параамінобензойної кислоти), йоду;

захворювання щитоподібної залози, печінки, шлунково-кишкового тракту, порушення функції нирок.

Як відтермінувати цей процес?

"Правильний спосіб життя, піклування про стан організму, регулярні доглядові процедури, правильно підібраний домашній догляд і вчасне звернення до професіонала запорука не тільки гарного самопочуття, а й збереження краси та молодості", — наголошує трихологиня.

Як бачите, основа молодості та краси лежить у здоровому способі життя, фізичній активності та правильному харчуванні, тому якщо ви хочете бути гарною та здоровою, почніть з догляду та піклування про себе.

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Раніше Фокус писав про те, як правильно доглядати за волоссям та чи достатньо просто шапмпуню, щоб вимити голову.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.