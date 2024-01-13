Незвичайний рецепт із курячого фаршу: гнізда із сиром та овочами в духовці
Якщо вам набридли котлети та тюфтельки, приготуйте курячі гнізда із сиром, перцем і помідорами. Вони не тільки мають гарний вигляд, а й виходять неймовірно смачними. І найголовніше — готувати їх легко і просто.
Курячі гнізда в духовці — це ідеальний варіант страви з фаршу, коли хочеться різноманітності та чогось особливого на вечерю. Ви можете взяти цей рецепт за основу та поекспериментувати з начинкою. Обирайте ті продукти, які вам більше подобаються. Це можуть бути різноманітні овочі, гриби або бекон із вареними яйцями. Рецептом цих оригінальних гнізд із фаршу поділився сайт "ЯБ Поїла".
Інгредієнти:
- куряча грудка — 500 г;
- яйце — 1 шт;
- жовток — 1 шт;
- молоко — 100 мл;
- помідори — 2 шт;
- сир твердий — 200 г;
- перець болгарський — 1 шт;
- цибулька — 1 шт;
- сухарики — 60 г;
- рослинна олія — 3 ст. л.;
- базилік, паприка, сіль, перець — усе за смаком.
Приготування
Крок 1
Курку подрібнюємо в блендері або м'ясорубці. Сухарі замочуємо в молоці, додаємо до фаршу. Туди ж відправляємо яйце, нарізану цибулю, базилік, паприку, сіль і перчик. Усе добре перемішуємо.
Крок 2
Із фаршу ліпимо кульки, робимо в них заглиблення для начинки. Викладаємо на розігріту пательню з олією і трохи обсмажуємо знизу.
Крок 3
Готуємо деко, вистилаємо папером для випічки, викладаємо гнізда.
Крок 4
Для начинки кубиками ріжемо помідори, перець, сир, змішуємо. Наповнюємо цією сумішшю наші гнізда.
Крок 5
Жовток збиваємо, змащуємо ним гнізда. Духовку гріємо до 180 градусів, запікаємо гнізда хвилин 20-25.
Крок 6
Готові гнізда викладаємо на тарілки і подаємо гарячими.
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