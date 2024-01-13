Які предмети у ванній кімнаті потрібно регулярно чистити і частіше викидати

Очевидно, що ви протираєте унітаз, ванну і раковину, але напевно є безліч місць у ванній і предметів, якими ви, ймовірно, нехтуєте. А їх потрібно регулярно чистити і міняти на нові.

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Якщо ви намагаєтеся підтримувати чистоту у своїй ванній кімнаті, то ви напевно прибираєте там регулярно. Але скоріше за все ви забуваєте, що деяким місцям і речам варто приділяти більше уваги. Яким саме, пише BHG.

Гребінці та щітки

Ваші гребінці щітки містять у собі набагато більше, ніж просто волосся. Вони також утримують пил, бруд, олії, засоби для волосся і навіть пилових кліщів — а це не те, що вам потрібно на чистому волоссі. Щодня витягайте зайве волосся з гребінця і мийте його не рідше ніж один раз на місяць.

Для очищення додайте кілька крапель шампуню в теплу воду і перемішуйте суміш до утворення піни. Занурте щетину у воду. Використовуйте чисту зубну щітку, щоб почистити основу щетинок. Промийте чистою водою і залиште гребінець сохнути на чистому рушнику щетиною вниз на ніч. Ви можете використовувати той самий метод для чищення гребінців.

Килимки для ванної

Килимки для ванної можуть покритися пліснявою, адже ви стаєте на них мокрими ногами і вони постійно перебувають у вологому середовищі. Тож періть їх регулярно. Якщо килимки можна прати в пральній машинці, то просто закиньте його туди і періть, як прали б рушники.

Рекомендується чистити килимки для ванної хоча б раз на три-чотири тижні. Частота заміни килимка для ванної залежатиме від його стану: будь-який килимок для ванної з ушкодженнями або значним зносом слід замінити якомога швидше.

Мочалка з люфи

Незалежно від того, зроблені вони з натуральних чи штучних матеріалів, мочалки є живильним середовищем для бактерій і цвілі. Якщо ви віддаєте перевагу мочалкам із натурального матеріалу на кшталт люфи, то міняйте їх щонайменше раз на місяць. Мочалки із пластику змінюють кожні два місяці. Щоб зберегти їх (і себе) максимально чистими і вільними від бактерій, сушіть мочалки між використаннями, не використовуйте одразу після гоління і очищайте їх щотижня, замочуючи їх у розведеному розчині відбілювача на п'ять хвилин, а потім ретельно промивайте.

Йоржики для унітазу

Йоржики для унітазу виконують одну з найбрудніших робіт, і їх часто не чистять. Видаліть бруд, зануривши щітку для унітазу у відро, наповнене гарячою водою і кількома ковпачками відбілювача. Через годину дістаньте і промийте гарячою водою. Коли він висохне, ви зможете повернути його в тримач, але ми рекомендуємо вам почистити і його. Якщо покласти чистий йоржик для унітазу в брудний тримач, це зведе нанівець всю вашу важку і неприємну роботу.

Кнопка унітазу

Більшість із нас регулярно чистять унітаз, але забувають про кнопку зливу. Щоб запобігти поширенню мікробів, ретельно протирайте кнопку щоразу, коли чистите унітаз.

Витяжний вентилятор

Поверхні — очевидний вибір для щоденного або щотижневого прибирання ванної кімнати, але як щодо стелі? Витяжні вентилятори для ванної кімнати видаляють вологу з повітря, що робить їх основною мішенню для зростання цвілі та грибка, а також скупчення пилу. Під час точкового очищення універсальний засіб для чищення, розпорошений на тканину з мікрофібри, допоможе видалити видимий бруд із кришки вентилятора. Для глибшого очищення — один або два рази на рік, залежно від інтенсивності використання — вам буде потрібно зняти кришку, щоб пропилососити лопаті вентилятора та вентиляційний отвір.

Дозатор мила

Ви використовуєте його щодня, щоб підтримувати чистоту рук, але коли ви востаннє добре чистили сам дозатор мила? Змішайте теплу воду і кілька крапель засобу для миття посуду, щоб промити скляний або пластиковий дозатор мила. Для видалення залишків почистіть його чистою зубною щіткою. Якщо у вас скляний дозатор мила, ви також можете розмістити його на верхній полиці посудомийної машини, щоб продезінфікувати його. Промийте насос вручну теплою мильною водою, за необхідності видаліть засмічення за допомогою зубочистки.

Бритвені леза

Якщо ви користуєтеся одноразовою бритвою, то одразу позбувайтеся її, щойно на ній з'являться сліди іржі. Щоб нова бритва залишалася чистою, ретельно промивайте її після кожного використання і видаляйте волосся та крем для гоління, які могли залишитися між лезами. Протріть її ватним тампоном, змоченим ізопропіловим спиртом, і зберігайте в сухому місці.

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