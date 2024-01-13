Сподобається навіть найпримхливішим: піца-яєчня на сніданок для дітей

Страва, якою легко нагодувати навіть тих дітей, які геть не погоджуються поснідати.

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Нагодувати дітей зранку — те ще завдання. Легко вирішити цю проблему, приготувавши швидку піцу-яєчню. Оригінальна подача точно зацікавить дітей, при цьому вони отримають корисний і ситний сніданок, який наповнить їх енергією з самого ранку. Рецептом піци-яєчні поділився кулінарний сайт Shuba.

Враховуйте, що готувати доведеться кілька порцій, адже й дорослі не відмовляться від такого смачного сніданку.

Інгредієнти:

хліб білий — 2 скибочки;

сосиски — 1-2 шт;

яйця курячі — 2 шт;

сир твердий — 50 г;

рослинна олія — 1 ст. л;

сіль — за смаком;

кетчуп — 1-2 ст.л;

зелень — за смаком.

Приготування

Крок 1

Відріжте дві скибочки хліба завтовшки 1-1,5 см, видаліть на них скоринку і наріжте на дрібні кубики.

Крок 2

Наріжте сосиски. Розігрійте на пательні рослинну олію й обсмажте на ній хліб до золотистого кольору та сосиски.

Крок 3

Збийте яйця до однорідного стану. Приправте їх сіллю і додайте в яйця дрібно натертий сир.

Крок 4

Вилийте яєчну суміш у сковорідку з хлібом і сосисками. Накрийте сковорідку кришкою і протушкуйте страву на маленькому вогні протягом 10-15 хвилин.

Крок 5

Потім переверніть яєчню, підрум'яньте другий бік, додайте трохи кетчупу.

Крок 6

Поріжте дрібно зелень і прикрасьте нею готову страву, після чого подавайте до столу. Приємного апетиту!

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