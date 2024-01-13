Сподобається навіть найпримхливішим: піца-яєчня на сніданок для дітей
Страва, якою легко нагодувати навіть тих дітей, які геть не погоджуються поснідати.
Нагодувати дітей зранку — те ще завдання. Легко вирішити цю проблему, приготувавши швидку піцу-яєчню. Оригінальна подача точно зацікавить дітей, при цьому вони отримають корисний і ситний сніданок, який наповнить їх енергією з самого ранку. Рецептом піци-яєчні поділився кулінарний сайт Shuba.
Враховуйте, що готувати доведеться кілька порцій, адже й дорослі не відмовляться від такого смачного сніданку.
Інгредієнти:
- хліб білий — 2 скибочки;
- сосиски — 1-2 шт;
- яйця курячі — 2 шт;
- сир твердий — 50 г;
- рослинна олія — 1 ст. л;
- сіль — за смаком;
- кетчуп — 1-2 ст.л;
- зелень — за смаком.
Приготування
Крок 1
Відріжте дві скибочки хліба завтовшки 1-1,5 см, видаліть на них скоринку і наріжте на дрібні кубики.
Крок 2
Наріжте сосиски. Розігрійте на пательні рослинну олію й обсмажте на ній хліб до золотистого кольору та сосиски.
Крок 3
Збийте яйця до однорідного стану. Приправте їх сіллю і додайте в яйця дрібно натертий сир.
Крок 4
Вилийте яєчну суміш у сковорідку з хлібом і сосисками. Накрийте сковорідку кришкою і протушкуйте страву на маленькому вогні протягом 10-15 хвилин.
Крок 5
Потім переверніть яєчню, підрум'яньте другий бік, додайте трохи кетчупу.
Крок 6
Поріжте дрібно зелень і прикрасьте нею готову страву, після чого подавайте до столу. Приємного апетиту!
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