У яких продуктах, крім "молочки", багато кальцію: ви точно про це не знали

Для здоров'я наших кісток та зубів кальцій — це незамінний мінерал. Крім того, він грає ключову роль в клітинному метаболізмі, регулює роботу м'язів та допомагає у передачі нервових імпульсів.

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Забезпечення достатнього споживання кальцію може допомогти вам уникнути розладів кісткової тканини, таких як остеопороз. Дієтолог Аліса Прошак назвала, продукти, які слід включити до вашого раціону і це не лише молочка.

Звісно найпоширенішою версією щодо вмісту кальцію в продуктах є хибним те, що це можуть бути лише молочні продукти. Дійсно в молоці та молочній продукції, а саме кефірі, йогурті та твердому сирі, є великий вміст кальцію. Однак це не єдиний варіант отримати цей вітамін з продуктів.

Виявляється, що в зелені та листяних овочах також є достатня доза кальцію. Наприклад, шпинаті, крес-салаті та щавлі.

Не варто забувати і про горіхи та насіння. Наприклад, мигдаль, чіа та мак також є корисними джерелами з вмістом кальцію.

Фото: Pixabay

Крім цього, зверніть увагу на бобові — квасолі і соєві боби також багаті на кальцій. Ви спокійно можете готувати з них як основні страви, так і додавати в салати.

Для любителів водних рослин. Ламінарія та Спіруліна — також є ефективним джерелами Кальцію.

Фото: Freepik

Щодо фруктів — апельсин та смородина/порічки також містять достатню кількість кальцію, яка може засвоювати в організмі людини. Якщо це зима, то спокійно купуйте апельсини, або діставайте заморозки зі смородиною та порічками.

Не забувайте і про зернові. Наприклад, кунжут та амарат. Їх можна додавати в салати і таким чином організм буде поповнюватися кальцієм.

Дієтолог Аліса Прошак запевняє, що основний ключ до зміцнення кісткової системи та опорно-рухового апарату — це збалансоване споживання кальцію з різних джерел. Також вона наголошує, що не варто забувати про вітамін D, який покращує засвоєння кальцію в організмі.

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