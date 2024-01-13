Як знаки Зодіаку найбільш брехливі

Брехня, обман, перекручення фактів — це якості, які притаманні кожній людині. Інколи хтось це використовує, щоб маніпулювати іншими, а інколо в благо, щоб уникнути конфліктів. Звісно, хтось це робить навмисно, а дехто навіть не помічає цього. ⠀

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Астрологиня розповіла, як деякі люди певних знаків можуть брехати і як це впливає на їхніх співрозмовників. Розгорнуте пояснення усіх знаків зодіаку зробила тарологиня та пані маг з досвідом, яка працює під псевдонімом Ракушка.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овни, як правило, відверті та прямолінійні, але можуть брехати, щоб здобути перевагу або витягнути свою шкіру з будь-якої складної ситуації. Вони можуть перекручувати факти, щоб заслужити підтримку або вплинути на рішення оточення.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Телець вважається вірним і надійним знаком, але вони також можуть вживати маніпулятивні тактики. Це може враховувати замовчування чи прикрашання правди, щоб досягти своїх цілей або уникнути конфліктів.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Близнюки володіють гарними комунікативними навичками, але їхній зв'язок з брехнею часто пов'язаний зі змінними настроями. Вони можуть надути факти або додати деяку фікцію до своїх історій, залежно від того, як вони себе почувають зараз.

Раки (21 червня — 22 липня)

Раки володіють чутливою натурою та здатністю співчувати. Однак, іноді раки можуть брехати з метою захисту себе або інших від болю або неприємностей. Вони можуть замовчувати правду, перекручувати факти або навіть створювати історії, щоб зберегти гармонію, уникнути конфліктів або захистити свою вразливість. Раки можуть брехати, коли вважають, що це необхідно для збереження емоційного комфорту або стабільності свого оточення.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Леви, як правило, люблять бути у центрі уваги, іноді вони можуть вигадувати чи перекручувати факти, щоб стати героями або вражати навколишніх своїми досягненнями. Їхня брехня зазвичай пов'язана з бажанням відіграти головну роль у будь-якій ситуації.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Діви, вважаються акуратними і деталізованими людьми, але вони також можуть брехати, особливо коли стикаються зі складностями або чують, що це може поліпшити їхнє становище. Вони можуть приховувати свої помилки або перекручувати істину, щоб зберегти свою репутацію.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези, зазвичай, балансують між двома позиціями і намагаються уникнути конфліктів. Вони можуть брехати, щоб зберегти гармонію або уникнути неприємностей. Це може означати зміну своїх думок або приховування своїх справжніх почуттів, щоб уникнути конфлікту з навколишніми.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони відомі своєю загадковістю та впевненістю. Вони можуть брехати, щоб захистити свої таємниці або зберегти контроль над ситуацією. Їхня брехня може бути вкритою вигадкою або недостовірною інформацією, яка допомагає зберегти їх владу і вплив.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці відомі своєю прямолінійністю та відвертістю, але іноді їхні слова можуть перевершувати реальність. Вони можуть додавати елементи фантазії до своїх історій або прикрашати факти, щоб зробити свої розповіді цікавішими або захоплюючими для слухачів.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги вважаються практичними і цілеспрямованими людьми, але їхня брехливість може бути пов'язана зі стратегічним мисленням. Вони можуть вживати брехню як інструмент для досягнення своїх цілей або збереження своєї репутації. Це може включати укриття своїх намірів або приховування інформації від інших.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії, як правило, відкриті та безпосередні, але іноді вони можуть вживати брехню як спосіб вираження своєї незалежності. Вони можуть приховувати свої справжні наміри або давати неправдиві обіцянки, щоб уникнути зобов'язань або зв'язків, які обмежують їх свободу.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби відомі своєю емоційною чутливістю та творчим мисленням. Їхня брехливість може бути пов'язана з бажанням захистити себе від болю або втрати. Вони можуть створювати уявні сценарії або приховувати свої справжні почуття, щоб уникнути конфліктів або незручних ситуацій.

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