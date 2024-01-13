Неймовірно соковита квашена капуста з яблуками: буде готова всього за три дні
Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто шукає незвичайні та водночас здорові варіанти закусок. До речі, така капуста — чудовий спосіб урізноманітнити повсякденне меню й потішити себе та близьких чимось новеньким.
Коли захочеться чогось особливого на столі, обов'язково спробуйте квашену капусту з яблуками. Ця закуска — справжній кулінарний хіт, який вразить вас своїм насиченим і гармонійним смаком. Яблука надають капусті особливого фруктового акценту, роблячи її не тільки ароматнішою, а й кориснішою. Цей рецепт, який опублікував сайт Hyser, стане вашим фаворитом.
Інгредієнти:
- капуста — 1 кг;
- яблука — 250-300 г;
- морква — 80 г;
- сіль — 15 г;
- перець духмяний ямайський 1-3 горошини;
- перець чорний — 3-5 горошин;
- гвоздика сушена — 2 бутони;
Приготування
Крок 1
Видаліть з капусти пошкоджене листя і наріжте її тонкими смужками за допомогою ножа, терки або шатківниці. Помістіть капусту у велику ємність.
Крок 2
Очистіть і натріть моркву на середній тертці та додайте до капусти. Приправте овочі сіллю й акуратно перемішайте, трохи придавлюючи їх руками, щоб вони пустили сік.
Крок 3
Наріжте яблука на четвертинки, видаліть серцевину їх слайсами.
Крок 4
Покладіть приблизно третю частину капусти та моркви в глибоку миску. Покладіть шар яблучних слайсів, додайте кілька горошин чорного і ямайського перцю та бутони сушеної гвоздики.
Повторити кілька разів шари капусту з морквою і яблук зі спеціями.
Крок 5
Накрийте капусту тарілкою і помістіть зверху прес. Це може бути бутель із водою. Поставте ємність із капустою в темне місце з кімнатною температурою.
Крок 6
Щодня протягом трьох діб вранці та ввечері проколюйте капусту дерев'яною шпажкою, щоб виходили гази, які утворилися внаслідок бродіння.
Крок 7
Через три дні перекладіть квашену капусту з яблуками в чисту ємність і приберіть у холодильник.
Крок 8
Готову капусту можна приправити маринованою цибулею та нерафінованою соняшниковою олією. Так буде ще смачніше та корисніше.
Хоч приготування капусти за цим рецептом — процес для терплячих кулінарів, але результат цілком гідний довгого очікування. Приємного апетиту!
Читайте також:
Хрустка й апетитна: квашена капуста з журавлиною в банках
Хрустка маринована капуста з буряком у банці: покроковий рецепт