Топ 5 рослин безпечних для ваших домашніх улюбленців

Гарантуйте безпеку своїх пухнастих друзів, вибравши одну з цих нетоксичних кімнатних рослин, які додадуть свіжості вашому інтер'єру. Адже багато домашніх рослин можуть бути отруйними для котів і собак.

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Хоча кімнатні рослини можуть додати кольору і свіжості кімнаті, багато видів можуть бути токсичними для домашніх тварин, якщо ті покусають стеблинки або з'їдять пару листочків. На щастя, у світі існує достатньо рослин, які ви можете виростити у себе вдома і які не завдадуть шкоди вашим вихованцям. Про це пише BHG.

Ці п'ять рослин технічно безпечні для котів і собак, але все ж таки краще виключити спокусу і розмістити всі кімнатні рослини в недоступному для них місці. Адже вони можуть перекинути на себе горщик і завдати собі травм.

Але пам'ятайте, той факт, що рослина нетоксична, не означає, що вона не викличе болю в животі, якщо ваш улюбленець вирішить нею перекусити.

Африканська фіалка

Африканські фіалки (saintpaulia ionantha) бувають різних фіолетових і рожевих відтінків, не вимагають особливого догляду і добре ростуть без яскравого світла.

Африканська фіалка Фото: Getty Images

Підтримуйте ґрунт помірно вологим і поливайте африканські фіалки, дозволяючи їм вбирати вологу через дренажний отвір горщика, щоб не пошкодити листя і пелюстки. Ця квітуча кімнатна рослина може прикрасити навіть найменший простір, оскільки великою вона не виростає.

Сукуленти

Багато з найпопулярніших сукулентів не є небезпечними для тварин. Але з огляду на їхню величезну різноманітність на ринку, найкраще вивчити кожну рослину. Наприклад, жадеїтова рослина, яку ми знаємо під народною назвою "грошове дерево", токсична для собак. А вони люблять погризти її соковите листя, в якому ця африканська рослина запасає воду.

Сукуленти

А так, більшість сукулентів дуже зручні для вирощування вдома. Вони добре почуваються при яскравому світлі, і їх потрібно поливати тільки раз на кілька тижнів.

Фаленопсис

Фаленопсис, або орхідея-метелик, найпопулярніша орхідея для вирощування вдома. Вона досить невибаглива і часто радує господарів яскравими квітами.

Фаленопсис Фото: Pixabay

І вона абсолютно безпечна для котів і собак. Єдине, що може завдати їм шкоди — це ґрунтова суміш, бо для орхідей це шматочки кори. Собаки можуть пожувати її, або проковтнути цілком, що викличе проблеми зі шлунком. А так орхідеї дуже зручні для дому. Вони добре ростуть за будь-якого світла і їх треба поливати раз на тиждень мінімум.

Ароматні трави

Кімнатні сади з травами — це простий спосіб надати свіжого смаку домашнім стравам.

Ароматні трави

Але не всі трави однакові, коли справа стосується безпеки домашніх тварин. Такі як, як лаванда і орегано тваринам шкідливі, але базилік, шавлія і чебрець — кімнатні рослини, які підходять для домашніх тварин. Помістіть трави на сонячний бік і регулярно поливайте.

Салонна пальма

Взагалі ця рослина називається Хамедорея витончена і вона родом з Південної Америки. Її перисте листя має дуже ошатний вигляд, а сама вона досить невибаглива.

Салонна пальма

Ця нетоксична рослина для собак і котів не вимагає особливого догляду і є хорошою відправною точкою для новачків. Найкраще росте при яскравому непрямому освітленні, але переносить і слабке освітлення. Поливають її, коли верхній шар ґрунту підсихає.

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