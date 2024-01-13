Для затишного зимового чаювання: ніжний і ароматний лимонний кекс

Рецепт просто створений для любителів ароматної випічки та цитрусових, у яких мало вільного часу для готування.

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Лимонний кекс стане чудовим доповненням до ранкової кави або вечірнього чаю. Готується десерт досить швидко і дуже легко. Про те, як приготувати смачний лимонний кекс, розповів журнал Elegant Woman.

Інгредієнти

борошно — 350 г;

яйця курячі — 6 шт;

масло вершкове — 200 г;

цукор — 250 г;

пудра цукрова — 2 ч.л;

розпушувач — 1,5 ч.л;

цедра 1 лимона;

сік лимона — 3 ст.л.

Важливо: вершкове масло і яйця потрібно попередньо дістати з холодильника, вони мають бути кімнатної температури.

Приготування

Крок 1

Збийте яйця за допомогою міксера або вінчика разом із половиною вказаної кількості цукру в пишну масу.

Крок 2

Збийте в іншій ємності масло кімнатної температури та другу половину цукру до однорідного стану. Додайте цедру і сік лимона. Потім у кілька прийомів додайте борошно з розпушувачем і збиті яйця.

Крок 3

Викладіть тісто у форму для випічки.

Крок 4

Розігрійте духовку до 180⁰С і випікайте кекс близько 45-55 хвилин. Перевірте готовність кексу, проткнувши його дерев'яною шпажкою. Якщо вона суха, і до неї не липне тісто, значить кекс пропікся добре.

Крок 5

Присипте цукровою пудрою остиглий кекс і наріжте його на порційні шматки.

Десерт виходить дуже ніжним і смачним із чудовим цитрусовим ароматом.

Якщо ви хочете зменшити вихід готового виробу, тоді кількість усіх інгредієнтів можна зменшити вдвічі. Приємного апетиту!

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