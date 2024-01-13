Чудові кекси "Захер": найшоколадніший шоколадний десерт нашвидкуруч

"Захер" — це не просто десерт, а символ кулінарного мистецтва Австрії та важлива частина культури й історії Відня.

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Десерт "Захер" — це знаменитий австрійський шоколадний торт, рецепт якого вигадав у Відні 1832 року для князя Клеменса фон Меттерніха 16-річний учень кондитера Франц Захер. Юному Францу вдалося створити десерт, який став кондитерською легендою і сьогодні відомий у всьому світі.

Класичний торт "Захер" складається з двох шарів шоколадного бісквіта, між якими знаходиться шар абрикосового джему. Верх торта покритий густою темною шоколадною глазур'ю. Якщо ви любите шоколадні десерти, але часу на приготування цілого торта немає, спечіть нашвидкуруч маленькі кекси "Захер" і не відмовляйте собі в шоколадному задоволенні. Рецептом кексів поділився сайт Misya.info.

Інгредієнти на 10-12 кексів:

яйця — 2 шт;

молоко — 150 мл;

рослинна олія — 30 мл;

борошно — 200 г;

какао порошок — 30 г;

цукор — 100 г;

розпушувач — 1 пакетик;

чорний шоколад — 100 г;

абрикосовий джем — за смаком.

Приготування

Крок 1

З'єднайте в мисці молоко, олію та яйця. Перемішайте їх міксером або вінчиком до однорідності.

Крок 2

В іншу миску просійте борошно з розпушувачем і какао. Додайте цукор і перемішайте.

Крок 3

Вилийте рідку суміш у суху і швидко замісіть тісто.

Крок 4

Розкладіть тісто по формах для випічки кексів. Заповніть форми так, щоб тісто не доходило до краю форми на 1-2 см.

Крок 5

Розігрійте духовку до 180°С у режимі конвекції. Поставте форми з кексами в духовку на середній рівень і випікайте близько 20 хвилин.

Крок 6

Готові кекси остудіть на решітці, не виймаючи з форми.

Крок 7

Дістаньте кекси з формочок. Гострим ножем акуратно виріжте центральну частину кексу. В отвір, що утворився, покладіть чайну ложку абрикосового джему і прикрийте вирізаною частиною, як кришечкою.

Крок 8

Шоколад поламайте на шматочки і розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовці на невеликій потужності.

Крок 9

Полийте кекси розтопленим шоколадом і дайте йому застигнути.

Ваші кекси "Захер" готові! Тепер можна насолоджуватися кожним шматочком цього шоколадного щастя.

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