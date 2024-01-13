Секрети ідеального бісквіта: сода і розпушувач не знадобляться

Приготувати повітряний бісквіт можна навіть без інгредієнтів, які всі звикли додавати в тісто для того, щоб корж добре піднявся під час випікання.

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Щоб спекти гарний і високий бісквітний корж, важливо не тільки правильно підібрати пропорції продуктів, а й дотримуватися кількох правил під час приготування. Секретами приготування пишного бісквіта без соди та розпушувача поділився сайт Рixelinform.

Інгредієнти

борошно — 130 г;

цукор — 150 г;

сіль — 1 дрібка;

яйця — 4 шт.

Якщо ви захочете спекти шоколадний бісквіт, який стане прекрасним доповненням до чаювання, додайте до інгредієнтів ще 30 г какао-порошку.

Приготування

Класичний рецепт бісквіта передбачає відділення білків від жовтків. Але цей рецепт гарний тим, що яйця додаються в тісто без поділу.

Крок 1

Тісто для бісквіта не терпить очікувань, тому заздалегідь розігрійте духовку до 170-180⁰С і підготуйте форму для випічки. Форму потрібно змастити вершковим маслом і обсипати борошном. Така "французька сорочка" не дасть бісквіту підгоріти і дозволить легко дістати його з форми.

Крок 2

Збийте яйця, додавши в них дрібку солі, за допомогою міксера або вінчика. Збивати доведеться довго, поки яєчна маса не стане стійкою піною.

Крок 3

Починайте поступово додавати цукор у яйця і збивайте яєчну суміш доти, доки цукор повністю не розчиниться. Суміш має посвітлішати і збільшитися в об'ємі в 2-3 рази за рахунок повітря.

Крок 4

Якщо ви вирішили додати какао, змішайте в окремій ємності його з борошном. Просійте борошняну суміш двічі. Потім поступово додавайте борошно у збиті яйця і дуже акуратно та ретельно перемішайте тісто лопаткою, перевертаючи його від низу до верху.

Крок 5

Готове тісто перелийте в підготовлену форму і випікайте в духовці приблизно 25-35 хвилин.

Важливо: духовка не має бути холодною, інакше бісквіт не підніметься. Також враховуйте, що перші 20 хвилин відчиняти дверцята духовки категорично не можна, інакше бісквіт "впаде" і буде безнадійно зіпсований.

Готовий бісквіт можна просочити сиропом, посипати цукровою пудрою і подавати до чаю. Також його можна використовувати для приготування торта. Для цього корж потрібно розрізати по висоті на дві-три частини і перемазати шари вашим улюбленим кремом.

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