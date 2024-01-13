Оладки, як із казки: 5 секретів ідеальної страви до чаю

Оладки — це проста на перший погляд страва, але в неї є свої нюанси приготування, які зроблять ваші оладки просто ідеальними.

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Якщо ви вирішили побалувати своїх домашніх оладками до чаю, то, напевно, хочете, щоб вони були повітряними і не зібрали в себе весь жир зі сковорідки. Для цього досвідчені господині застосовують кулінарні хитрощі. П'ятьма секретами повітряних оладок, які не вбирають багато олії, поділилося видання "24 канал".

Прогрійте кефір

Не поспішайте вводити в тісто кефір, щойно діставши його з холодильника, оскільки такі оладки просто не піднімуться. Досвідчені господині злегка підігрівають кефір або кисле молоко перш ніж замішувати тісто. Можна просто дістати кефір заздалегідь і дати йому дійти до кімнатної температури. Теплий кисломолочний напій — це головний секрет, завдяки якому оладки виходять ніжними та пишними.

Дайте тісту постояти

Не варто ставити сковорідку на вогонь і пекти оладки відразу ж після того, як ви приготували тісто. Воно має настоятися і "відпочити", щоб оладки вийшли дійсно чудовими. Вважається, що для цього цілком достатньо 15-20 хвилин.

Не перемішуйте тісто

Багато кулінарів-початківців часто думають, що тісто потрібно перемішати безпосередньо перед випічкою оладок. Але це помилка. Тісто, що настоялося, потрібно просто викладати ложкою на добре прогріту сковороду, змащену олією. Зверніть увагу, оладки не повинні плавати в олії як у фритюрі. Сковороду достатньо змастити олією за допомогою пензлика.

Накрийте кришкою

З приводу кришки існує безліч розбіжностей, але професійні кулінари впевнені, що без кришки під час приготування оладок не обійтися. Адже саме завдяки тому, що під кришкою збирається пара, вони виходять максимально пишними.

Використовуйте паперовий рушник

Готові оладки зі сковороди викладайте спочатку на паперовий рушник. Він відмінно вбере надлишки олії і оладки не будуть занадто жирними.

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