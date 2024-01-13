Як із найкращої кондитерської: швидкий рецепт чудового штруделя з вишнею

Штрудель захоплює хрусткою текстурою листкового тіста зовні та рясною соковитою начинкою всередині. Приготуйте штрудель за цим простим рецептом і порадуйте близьких смачною домашньою випічкою.

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Штрудель із вишнею з листкового тіста — варіант простої та швидкої випічки для зимового чаювання. Він являє собою рулет із готового тіста з ароматною і соковитою начинкою з ягід. Приготувати десерт за цим рецептом буде нескладно навіть кулінарам-початківцям. Рецепт опублікував жіночий журнал Storinka.

Інгредієнти:

тісто листкове бездріжджове — 500 г;

вишня без кісточок — 600 г;

яйце куряче — 1 шт;

масло вершкове — 1 ст. л;

сухарі панірувальні — 80 г;

цукор — 100 г;

крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л;

пудра цукрова — для присипання.

Вишні в цьому рецепті можна використовувати як свіжі заморожені або консервовані у власному соку.

Приготування

Листкове тісто і вишні, якщо вони у вас заморожені, потрібно попередньо дістати з морозилки і повністю розморозити за кімнатної температури.

Крок 1

Видаліть із вишень кісточки та злийте сік. Додайте кукурудзяний крохмаль і перемішайте.

Крок 2

Припиліть поверхню борошном і розкачайте листкове тісто тонким шаром. Змастіть шар тіста розтопленим вершковим маслом і розподіліть рівномірно панірувальні сухарі.

Крок 3

Викладіть вишні зверху на сухарі та рівномірно посипте цукром. Згорніть тісто з начинкою в щільний рулет.

Крок 4

Застеліть деко пергаментом для випічки або силіконовим килимком. Акуратно викладіть штрудель на лист. Змастіть зверху збитим яйцем за допомогою силіконового пензлика.

Крок 5

Випікайте в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці протягом 20-30 хвилин до появи золотистої скоринки.

Крок 6

Охолоджений штрудель посипте цукровою пудрою і наріжте на порційні шматки.

Можна прикрасити десерт листочками м'яти і подати до кожної порції кульку морозива. Приємного апетиту!

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