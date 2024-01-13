Смачніше за "Цезар": оригінальний і бюджетний салат із курячою грудкою

Родзинка цього салату — яєчні млинці, які смажаться на сковороді, а потім нарізаються смужками. Це надає страві цікавого смаку та оригінального вигляду.

Related video

Цей смачний салат готується дуже просто і миттєво зникає зі столу. Курячі грудки для салату будуть набагато соковитішими й ароматнішими, якщо їх обсмажити зі спеціями, а не відварити у воді. Пікантності салату надає маринована цибуля. Усі компоненти чудово поєднуються між собою, створюючи гармонійний смак. Рецептом салату поділився портал Useti.

Інгредієнти:

куряче філе — 400 г;

яйце куряче — 4 шт;

огірки свіжі — 1-2 шт;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

молоко — 2-3 ст.л;

майонез — за смаком;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком.

Приготування

Крок 1

Очистіть цибулю і наріжте тонкими півкільцями. Замаринуйте цибулю, додавши оцет, трохи гарячої води, цукор і сіль, дайте їй постояти 15 хвилин.

Крок 2

Куряче філе наріжте на кубики або смужки завширшки 1-1,5 см. Обсмажте м'ясо на рослинній олії. Приправте його сіллю, перцем, можете додати інші спеції на свій смак. На цьому етапі важливо не пересушити м'ясо, щоб воно було соковитим і м'яким. Викладіть обсмажене м'ясо на паперовий рушник, щоб видалити надлишки олії.

Крок 3

Додайте в яйця молоко та спеції. Збийте суміш вінчиком до однорідного стану. Змастіть поверхню розігрітої пательні олією і посмажте на ній яєчні млинці приблизно по 1 хвилині з кожного боку до легкої золотистості. Має вийти приблизно 4-5 таких млинців. Остиглі млинці наріжте смужками завширшки 1-1,5 см.

Крок 4

Поріжте соломкою огірки. Очищати їх не потрібно, якщо тільки вони не гірчать.

Крок 5

Змішайте всі підготовлені інгредієнти в глибокій мисці, додайте майонез, за необхідності посоліть і поперчіть. Усе ретельно перемішайте, щоб соус рівномірно розподілився. Якщо ви бажаєте зробити салат менш калорійним, замініть майонез сметаною.

Читайте також:

Швидко і смачно: салат із копченою куркою та грушею

Простий секрет ідеальної відвареної курячої грудки: м'ясо буде ніжним і соковитим

Салат "Рекордсмен": рецепт страви, яка з'їдається моментально