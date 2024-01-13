Хачапурі із зеленню за пів години: лінивий рецепт смачних коржів

На приготування лінивих хачапурі піде не більше 40 хвилин. Для рецепта підійдуть будь-які сир і зелень, які ви любите.

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Якщо ви хочете приготувати хачапурі, але немає бажання возитися з дріжджовим тістом, приготуйте ліниві хачапурі на кефірному тісті, які смажаться на сковороді. Це швидко, просто і максимально смачно. На те, щоб посмажити цілу гору лінивих хачапурі, у вас піде всього пів години. Рецепт лінивих хачапурі опублікував жіночий журнал Storinka.

Замість кефіру в рецепті можна використовувати нежирну сметану. І, звісно, зелень ви можете взяти будь-яку на свій смак. Сир теж можна взяти такий, який вам більше подобається.

Інгредієнти:

кефір — 300 мл;

яйце — 1 шт;

твердий сир — 150 г;

борошно — 100 г;

сода — 0.5 ч.л;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

пучок кропу, петрушки та/або зеленої цибулі.

Приготування

Крок 1

Вбийте яйце в кефір, приправте сіллю і меленим чорним перцем і добре перемішайте.

Крок 2

Просійте борошно разом із содою, додайте сипучі продукти в яєчну суміш. Ретельно розмішайте тісто, щоб не було грудочок.

Крок 3

Промийте обрану вами зелень і наріжте її дрібно. Натріть сир на тертці та додайте в тісто.

Крок 4

Смажте ліниві хачапурі на сухій розігрітій пательні під кришкою протягом 3-4 хвилин з кожного боку.

Звісно, таку страву найсмачніше їсти гарячою. Але якщо у вас залишаться зайві ліниві хачапурі, їх завжди можна розігріти в мікрохвильовці. Приємного апетиту!

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