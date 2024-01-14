14 січня 2024 року: День Ніни — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна брати в борг гроші й ухвалювати важливі рішення. Білі хмари обіцяють мороз цього дня.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобної Ніни. Преподобна Ніна, свята православної церкви, була грецькою християнкою, відправленою в III столітті до Грузії святим апостолом Андрієм. Згідно з легендою, вона зіграла ключову роль у просвіті грузинського народу, проповідуючи християнство і впроваджуючи його в місцеві звичаї. Свята Ніна також відома як чудотворець і мироточива ікона її святості вважається особливим оберегом Грузії.
Що не можна робити 14 січня:
- брати гроші в борг;
- позичати гроші;
- ухвалювати важливі рішення.
Народні прикмети та повір'я:
- білі хмари обіцяють мороз;
- якщо дерева вкрилися інеєм — бути теплу;
- якщо в морозний день пішов сніг — до потепління;
- якщо вранці ворона розкаркалася — до морозу;
- півні спозаранку закричали в морозний день — холод скоро відступить.
День ангела святкують:
Агнія, Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Геласій, Домн, Давид, Євсевій, Єремія, Іван, Іпатій, Ілля, Іосип, Ісаак, Ісая, Макарій, Марк, Маркел, Мойсей, Ніна, Оріон, Павло, Пафнутій, Прокл, Сава, Сергій, Стефан, Феодул.
Народилися в цей день:
1883 рік — Ніна Річчі, французька модельєрка, засновниця будинку високої моди Nina Ricci.
Також цього дня:
1794 рік — Елізабет Хог Беннетт стає першою американською жінкою, якій успішно зробили кесарів розтин;
2010 рік — годинник Судного дня переводять на одну хвилину назад.