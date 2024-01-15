15 січня 2024 року: Павлів день — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна починати щось і пускати незнайомців у будинок. Вітер цього дня означає, що весь рік буде дощовим.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Павла Фівейського — першого християнського ченця і відлюдника, який прожив, за переказами, 113 років. У народі цей день називали Павлів день і саме 15 січня вважалося переломом зими.

Що не можна робити 15 січня:

знайомитися;

пускати незнайомців у дім;

починати щось.

Народні прикмети та повір'я:

вітер сьогодні — весь рік буде дощовим;

зоряна ніч — до гарного врожаю льону;

хмари з півночі — до морозів;

хуртовина — до міцного морозу вночі;

зірки з неба "сиплються" — до холодів;

снігурі защебетали — до зміни погоди;

горобці на деревах сидять і не цвірінькають — до снігу;

ворони каркають — до відлиги, сховалися — до похолодання.

Народилися сьогодні:

1622 рік — Мольєр, французький драматург, актор, театральний діяч;

1929 рік — Мартін Лютер Кінг, американський священнослужитель, лідер боротьби за громадянські права темношкірих американців.

День ангела святкують:

Варлам, Гавриїл, Герасим, Олена, Елпідій, Іван, Михайло, Павло, Пансофій, Прохор.

А також у цей день:

1826 рік — вийшов перший випуск французької газети "Le Figaro";

1892 рік — Джеймс Нейсміт вперше опублікував правила баскетболу в шкільній газеті;

1943 рік — завершено будівництво будівлі Пентагону;

1993 рік — у США на телеканалі NBC вийшла в ефір остання, 2137-а, серія мильної опери "Санта-Барбара";

2001 рік — розпочав роботу сайт "Вікіпедії", wiki-енциклопедії з вільно розповсюджуваним вмістом;

2006 рік — повернулася на Землю капсула апарату "Стардаст", що містить зразки космічної речовини;

2009 рік — екіпаж американського аеробуса А-320 зумів врятувати від загибелі 150 пасажирів, посадивши літак з двигунами, що відмовили, на воду річки Гудзон.