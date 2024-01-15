15 січня 2024 року: Павлів день — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна починати щось і пускати незнайомців у будинок. Вітер цього дня означає, що весь рік буде дощовим.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Павла Фівейського — першого християнського ченця і відлюдника, який прожив, за переказами, 113 років. У народі цей день називали Павлів день і саме 15 січня вважалося переломом зими.
Що не можна робити 15 січня:
- знайомитися;
- пускати незнайомців у дім;
- починати щось.
Народні прикмети та повір'я:
- вітер сьогодні — весь рік буде дощовим;
- зоряна ніч — до гарного врожаю льону;
- хмари з півночі — до морозів;
- хуртовина — до міцного морозу вночі;
- зірки з неба "сиплються" — до холодів;
- снігурі защебетали — до зміни погоди;
- горобці на деревах сидять і не цвірінькають — до снігу;
- ворони каркають — до відлиги, сховалися — до похолодання.
Народилися сьогодні:
1622 рік — Мольєр, французький драматург, актор, театральний діяч;
1929 рік — Мартін Лютер Кінг, американський священнослужитель, лідер боротьби за громадянські права темношкірих американців.
День ангела святкують:
Варлам, Гавриїл, Герасим, Олена, Елпідій, Іван, Михайло, Павло, Пансофій, Прохор.
А також у цей день:
1826 рік — вийшов перший випуск французької газети "Le Figaro";
1892 рік — Джеймс Нейсміт вперше опублікував правила баскетболу в шкільній газеті;
1943 рік — завершено будівництво будівлі Пентагону;
1993 рік — у США на телеканалі NBC вийшла в ефір остання, 2137-а, серія мильної опери "Санта-Барбара";
2001 рік — розпочав роботу сайт "Вікіпедії", wiki-енциклопедії з вільно розповсюджуваним вмістом;
2006 рік — повернулася на Землю капсула апарату "Стардаст", що містить зразки космічної речовини;
2009 рік — екіпаж американського аеробуса А-320 зумів врятувати від загибелі 150 пасажирів, посадивши літак з двигунами, що відмовили, на воду річки Гудзон.