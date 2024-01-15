Оберіть карту на зображенні й дізнайтеся, що для вас підготував цей тиждень січня

Кожен із нас хоч раз мріяв зазирнути у своє майбутнє й дізнатися, що там підготувала доля. Звісно, це бажання короткоплинне, однак ніхто б не відмовився отримати підказку чи натяк від всесвіту, що ж там усе-таки чекає. У сучасному світі існують певні методи, якими людство намагається дізнатися, на що ж усе-таки варто чекати. Одним із таких є карти таро.

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Сучасні тарологи роблять прогнози на тиждень, місяць і навіть рік. У когось ці передбачення збуваються, а хтось узагалі в це не вірить. Тому пропонуємо вам перевірити це на собі. Спеціально для Фокусу тарологня Катерина Сербін зробила розклад карт на третій тиждень січня — із 15 по 21, і розповіла, що на вас може чекати.

Для цього погляньте на чотири запропоновані карти, інтуїтивно виберіть ту, яка вам найбільше імпонує, а нижче дивіться, що це за карта й що вона означає, що принесе вам цього тижня.

Що на вас чекає цього тижня?

Прогноз таро на третій тиждень січня

Карта 1

Можливо, цього тижня доведеться боротися та не здаватися. Постояти за себе. Відкинути сумніви та коливання. Сміливо братися за справу, навіть якщо вона здається майже безнадійною. Не відступати від своєї позиції в принципових питаннях, вести праведну боротьбу. Наполегливо працювати над досягненнями поставлених цілей, попри страх, розчарування та перешкоди. Дотримуватися обраної стратегії та зберігати переконаність у своїй правоті, навіть якщо більшість не підтримує. Але самі не йдіть у пряму конформацію, спір, конфлікт.

Карта 2

Карта цього тижня може говорити про можливості, які відкриваються на життєвому шляху, проте ці перспективи можуть не викликати ентузіазму. Це можуть бути непередбачувані ускладнення. Є вірогідність, що доведеться шукати вихід зі становища, а поки що потрібна пильність і готовність до будь-якого розвитку подій.

Придивіться до свого оточення, хтось за вами слідкує, можливо, не щирий і критикує вас за спиною.

Ця карта пропонує попрацювати головою. На цей момент є всі підстави судити про виконану роботу. Результати вже проявилися, їх треба побачити й оцінити.

Карта 3

Ця карта завжди попереджає про щось зовсім нове, що готове увірватися в життя, і через це може виникати хаос, проте зазвичай нічого небезпечного в цьому немає.

Початок нового циклу життя, будь-які нові справи, якийсь радикальний крок. Це перехрестя життєвих доріг, новий виток розвитку, чиста не витрачена енергія.

Ви здогадуєтеся, що дорога, на яку ви вступили, нелегка, на ній є неприємності й небезпеки, але щось усе ж таки підказує, що вони вас якось обійдуть, і все буде добре, і піде тільки на користь.

Карта 4

Ця карта говорить про відстоювання власних інтересів серед таких же розумних, як і ви. Це можливість порівняти свої можливості й здібності з можливостями інших. Ви можете опинитися в типовому середовищі не особливо конструктивного форуму — всі з усіма конкурують, і всі з усіма незгодні, усе одно не по-справжньому, а лише "граючи". Схоже, станеться корисний мозковий штурм, у якому можна перевірити свої ідеї через суперечки з іншими.

Дія цієї карти має тенденцію переважно розгортатися на роботі, стосуватися кар’єри. Її основне значення — конструктивна критика, здорова конкуренція. У ній є виклик і напруга. Вона пропонує випробувати свою силу, волю, навички, таланти, знання в змаганні з іншими. Це може бути іспит чи захист диплому, участь у якомусь змаганні, конкурсі, узагалі переживання ситуацій, досвід яких стане в пригоді в майбутньому.

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