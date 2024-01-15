Вечеря нашвидкуруч: повітряна сирна запіканка з ягодами

Легка й ароматна сирна запіканка — це ідеальний вибір для швидкої, але ситної вечері або перекусу. Додайте ягоди на свій смак, щоб зробити страву ще привабливішою та смачнішою.

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Приготуйте неймовірно легку та корисну сирну запіканку, коли часу на приготування зовсім небагато. Цей рецепт ідеальний для тих, хто піклується про своє здоров'я та фігуру, але не хоче відмовляти собі в гастрономічних задоволеннях. Запіканка виходить неймовірно смачною та ароматною. Ви можете використовувати сир будь-якої жирності, залежно від ваших дієтичних уподобань. Рецептом повітряної сирної запіканки поділився жіночий журнал Storinka.

Інгредієнти:

сир нежирний — 400 г;

йогурт нежирний — 200 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

борошно — 3 ст. л.;

манна крупа — 3 ст. л.;

цукор — 5 ст. л.;

лохина або інші ягоди (свіжі або заморожені) — 1 склянка;

яйця — 2 шт;

цукрова пудра — для посипання.

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Приготування:

Крок 1

Спочатку за допомогою вінчика або міксера збийте яйця з цукром до пишності.

Крок 2

Додайте йогурт і сир, добре збийте до однорідної маси.

Крок 3

Змішайте борошно з манною крупою і розпушувачем, потім поступово додайте в суміш, вимішуючи тісто лопаткою.

Крок 4

Вмішайте ягоди в тісто. Заморожені ягоди попередньо розморожувати не потрібно

Крок 5

Форму застеліть папером для випічки і викладіть у неї тісто.

Крок 6

Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 25-30 хвилин.

Крок 7

Коли запіканка охолоне, вийміть її з форми і прикрасьте за смаком сметанним кремом, ягодами або просто посипте цукровою пудрою.

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