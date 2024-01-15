Рецепт приготування пухких пампушок із часником усього за 20 хвилин

Що може бути смачніше за свіжий український борщ із пухкими пампушками з часником, звісно, що нічого. Пампушки з часником — це традиційний український замінник хліба, який ідеально смакує як із борщем, так і супом, або просто як самостійна їжа.

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Звісно, рецептів приготування пампушок цз часником існує декілька десятків, і кожен із них по-особливому смачний. Однак хтось витрачає на це годину, а комусь достатньо 20 хвилин. Тому дивіться рецепт, який запропонував шеф-кухар із досвідом Олександр Огороднік, у якому він готує пухкі пампушки за 20 хвилин, які ще три дні не втрачають свою форму.

Інгредієнти

25 грамів цукру;

50 грамів вершкового масла;

350 мілілітрів молоко;

7 грамів сухих дріжджів;

500 грамів муки;

10 грамів солі;

2 жовтки;

2 зубчики часнику;

петрушка;

сіль / перець;

1 столова ложка води.

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Спосіб приготування

Крок 1

Починаємо з приготування опари. Для цього нам потрібно підігріти молоко, щоб воно було теплим. Масло розігріти до рідкої консистенції. У великій мисці з’єднати тепле молоко, розтоплене масло, дріжджі та цукор. Ретельно перемішати, щоб цукор розчинився.

Варто зазначити, що температура молока повинна бути не більше ніж 35 градусів.

Крок 2

Накриваємо плівкою та залишаємо опару на 15 хвилин, щоб з’явилася пінка. Це означатиме, що дріжджі працюють.

Крок 3

Попередньо просіюємо муку. Додаємо сіль. Змішуємо до однорідності й додаємо наше молоко з дріжджами. Змішуємо до однорідної маси.

Крок 4

Далі необхідно вимішати тісто протягом 10 хвилин. Для цього змастіть руки олією, викладіть тісто на поверхню для замішування та попрацюйте 10 хвилин. Потім переміщуємо тісто знову в миску, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 1 годину в теплому місці. Цей час потрібен, щоб тісто виросло втричі.

Крок 5

Далі беремо форму для запікання, застеляємо пергаментним папером і змащуємо олією. Переходимо до формування пампушок.

Крок 6

Сформуйте з усього тіста рівні кульки, орієнтовно по 80 грамів. Зі вказаної кількості інгредієнтів вийде 12—14 пампушок.

Крок 7

Викладіть пампушки на форму для запікання. Накрите плівкою та залиште на 40—60 хв (щоб тісто знову виросло).

Крок 8

Дістаньте пампушки, які вже збільшилися втричі, та змастіть їх збитим жовтком.

Крок 9

Розігріти духовку на 170 градусів, відправити готуватися пампушки на 15—18 хвилин.

Для перевірки на готовність проткніть пампушки сірником або зубочисткою (повинен бути сухим).

Крок 10

Натріть часник, додайте порізану петрушку, сіль іперець і трішки водички та полийте цим ваші пампушки.

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