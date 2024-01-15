Підбірка продуктів: що можна їсти після 18:00

Мабуть, ви не раз чули від своїх знайомих, які худнуть, що після 18:00 вони не їдять? Однак, чи знали ви і вони, що такий спосіб скинути зайву вагу не лише не дієвий, а ще й шкідливий. Якщо ви після 18:00 нічого не їсти, а лягати спати о 22:00 чи 23:00, то так ви лише спровокуєте проблеми зі сном і навіть нічні зриви — наїстися чогось, що є в холодильнику, а після з повним шлунком лягти спати.

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Виявляється, їсти після 18:00 можна і потрібно. Про це стверджують дієтологи, які точно знають, що не їсти ввечері не працює. Тренерка та дієтологиня Олександра Гордуні розповіла, які продукти харчування найкраще готувати собі на вечерю.

Дієтологиня Олександра Гордуні зауважує, що голодним лягати спати — геть не варіант, бо:

вам буде важко заснути і ви пожертвуєте годинами сну;

є ймовірність посеред ночі встати і змести пів холодильника.

Досить вірити у міф, що поївши після 18:00 вся ваша їжа перетворюється в жир. Це цілковита нісенітниця. Усі дієтологи одноголосно вам скажуть, що останній прийом їжі вдень повинен бути за 2 години до сну і тільки цей факт є правдивим.

Якщо ви хочете схуднути, або ж покращити стан свого організму вам варто просто знати, що є список продуктів харчування, які спокійно можна готувати собі за дві години до сну, і наступного дня ви не просто не додасте у вазі, а будете краще себе почувати. Це відбувається тому, що на ніч ви не обтяжуєте шлунок і йому не доводиться працювати всю ніч, поки ви спите.

О котрій годині варто вечеряти?

В ідеалі повечеряти за 2 години до сну! До 18 години вечеряють ті, хто лягає спати о 20. Тому якщо в середньому ви лягаєте о 22 чи 23:00, то оптимальним буде підвечірок в 20–21:00.

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Вечеря Фото: shuba.life

Що їсти, якщо вже дуже пізно, і вечеря вже пройшла, але спати ще не скоро?

Для вечері спокійно можна обрати м’ясні продукти. Наприклад, відварити чи запекти філе курки або ж індички. Також серед варіантів можуть бути парові котлети з тих самих видів м’яса. Щоб урізноманітнити, з цих видів м’яса можна готувати й інші страви. Наприклад, рагу, готувати на пару, робити відбивні, чи фарширувати м’ясо овочами.

Також на вечерю після 18:00 спокійно можете додавати морепродукти та рибу. Вони легкі та смачні.

Якщо ви любите яйця, то спокійно відваріть їх собі на вечерю, зробіть омлет, начиніть зеленню і так далі.

Не забувайте про зелень і овочі. Завжди ідеально смачно з'їсти легкий салатик, який буде дуже корисним. Звісно, не варто його робити з жирною сметаною чи майонезом. Знайдіть альтернативні заправки до салатів.

Також не забувайте і про сир, насіння гарбуза, клітковину чи грейпфрут.

З вищевказаних інгредієнтів спокійно можна приготувати легку, корисну і дуже смачну вечерю. А головне — ці продукти ідеально поєднуються між собою.

Тому бережіть себе і своє здоров’я. А головне — не мучайте себе! Секрет схуднення геть не в голодуванні.

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