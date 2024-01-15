Швидко та смачно: рецепт лінивих голубців

Сутність страви – це поєднання смаків м’ясного фаршу, білокачанної капусти та чималої кількості томатного соусу. Втім, готуючи її, ви не витратите стільки часу, як під час приготування звичайних голубців.

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Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко пропонує зекономити час та швидко приготувати улюблену страву. Рецептом він ділиться на своєму сайті.

ІНГРЕДІЄНТИ:

125 г рису;

250 г води;

1 цибуля;

1 морква;

50-70 г вершкового масла;

½ качана білокачанної капусти (маленької);

500 г фаршу телячого або асорті;

½ ч. л. коріандру меленого;

400 г томатів (у власному соку);

200 г сметани;

2-3 ст. л. соняшникової олії;

сіль та перець до смаку.

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Підготовка рису. Миємо 125 г крупи і заливаємо її холодною водою у співвідношенні 1:2. Злегка підсолюємо і варимо 5 хвилин під закритою кришкою після закипання. Знімаємо з вогню і залишаємо на 15 хвилин, щоб рис дійшов до готовності.

У цей час готуємо інші інгредієнти. Варто придбати готовий м’ясний фарш з одного виду м’яса чи зробити асорті. Також можна приготувати його самостійно вдома, наприклад, з пісної м'якоті свинини. Для цього знадобиться 500 г готового фаршу.

Цибулину ріжемо дрібними кубиками, а морквину натираємо на крупній тертці, ½ шт. капустини нарізаємо дрібно ножем. Розтоплюємо 50-70 г вершкового масла на пательні та припускаємо цибулю до м'якості та прозорості. Додаємо до пательні моркву і тушкуємо 3 хвилини. Додаємо нашатковану капусту і тушкуємо все разом до м'якості капусти протягом 5-7 хвилин. Доводимо овочі до смаку сіллю і перцем.

У великій посудині змішуємо остиглий рис, фарш і засмажку. Додаємо до суміші ½ ч. л. меленого коріандру.

Ретельно мішаємо і формуємо невеликі ліниві голубці у формі продовгуватих котлет або іншої конфігурації. Керамічну форму для запікання змащуємо 2-3 ст. л. соняшникової олії та викладаємо ліниві голубці в один шар. Варто міцно притиснути один до одного, бо голубці будуть всмажуватися і відстань між ними збільшиться.

Для соусу попередньо з'єднуємо нарізані томати у власному соку (400 г) та 200 г сметани. Додаємо сіль і перець, добре мішаємо.

Отриманою сумішшю заливаємо форму з лінивими голубцями й запікаємо в духовці на 180 градусах протягом 45-50 хвилин.

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